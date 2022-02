Come ben sappiamo, Paypal, società statunitense che offre servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro tramite Internet, recentemente ha annunciato ai suoi clienti un addebito annuo del valore di 10,00 euro sul conto, qualora quest’ultimo non venisse utilizzato. Questa novità ha lasciato molti utenti di stucco, specialmente coloro che usufruiscono del conto solamente per emergenze o per acquisti online specifici. Dal momento in cui vi siete resi conto che non vale la pena continuare ad avere il conto aperto con il rischio di doverci rimettere 10 euro per il mancato utilizzo, vediamo insieme come procedere per chiuderlo, sia tramite browser sia tramite app mobile.

È importante essere a conoscenza del fatto che prima di proseguire con la chiusura del proprio conto Paypal, il servizio è del tutto gratuito, dunque non si dovrà pagare nulla. Ad ogni modo, però, come unica clausola è necessario utilizzare il servizio almeno una volta l’anno. Qualora foste certi della decisione presa, ossia quella di proseguire con la chiusura del conto, sarà opportuno prima trasferire tutta la somma in denaro che si trova sul conto. Quest’operazione potrete eseguirla tramite bonifico (operazione gratuita) o facendo richiesta di un assegno (a pagamento con un costo di 1,50 dollari). Inoltre, prima di procedere con la chiusura totale del conto, come ben saprete, dovrete cancellare l’indirizzo email cui esso è associato.

Vediamo a questo punto quali sono i passaggi per chiudere il conto Paypal tramite browser: primo step, accedere al conto personale; cliccare sull’icona ‘Impostazioni’, selezionare ‘Opzioni conto’ e poi ‘Chiudi il tuo conto’; dopodiché inserire il numero del vostro conto bancario Paypal (qualora richiesto) e poi selezionare ‘Chiudi conto’. A seguire, invece, i passaggi richiesti per chiudere il conto tramite app mobile: primo step, aprire l’app Paypal e accedere con il vostro account; poi fate tap sull’icona ‘Profilo’ in alto a sinistra; scorrete la pagina in basso fino alla voce ‘Chiudi il conto’ e selezionarla; fatto ciò selezionate il pulsante ‘Chiudi il tuo conto’ per eliminarlo in via definitiva e seguite le ultime istruzioni mostratevi.

