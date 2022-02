Giornata importante per tutti coloro che sono in attesa di mettere le mani sul Samsung Galaxy S22, considerando il fatto che oggi 25 febbraio partono ufficialmente le vendite di questa serie in Italia e nel resto d’Europa. Appuntamento delicato, se non altro perché non molto tempo fa qualcuno aveva messo in discussione che potessero essere rispettate queste tempistiche. Insomma, la situazione non dovrebbe poi essere così drammatica dal punto di vista della produzione per questi modelli.

Tutto pronto per l’uscita dei Samsung Galaxy S22 in Italia

Restano le considerazioni fatte ieri, a proposito del primo aggiornamento rilasciato dal produttore ancor prima dell’uscita dei dispositivi su scala globale. Senza dimenticare il problema della possibile striscia viola sullo schermo che potreste registrare in un primo momento. A tal proposito, una patch in grado di risolvere la questione dovrebbe vedere la luce per i Samsung Galaxy S22 solo durante il mese di marzo. Insomma, gli upgrade sono entrati nel vivo prima del tanto atteso appuntamento di oggi.

Vi ricordo che gli utenti propensi a procedere entro il 10 marzo con l’ordine di un nuovo Samsung Galaxy S22, avranno modo di ottenere un Galaxy Buds Pro in omaggio. A questo, poi, si aggiunge la possibilità di ottenere 100 euro di sconto al momento dell’acquisto, rispetto al prezzo di listino, oltre ad un massimo di 750 euro di valutazione, qualora il potenziale acquirente del prodotto dovesse decidere di richiedere la valutazione del proprio usato. Dunque, tante promozioni per premiare chi deciderà di procedere subito.

Staremo a vedere, a questo punto, quale sarà la risposta del pubblico italiano potenzialmente interessato all’acquisto di un Samsung Galaxy S22, considerando il fatto che in Corea i preordini hanno battuto record inaspettati di recente. Cosa dobbiamo attenderci da questa nuova serie?