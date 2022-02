Bisogna fare molta attenzione alle possibili mosse di Amazon nel corso del prossimo fine settimana, soprattutto per coloro che monitorano sempre e comunque la disponibilità PS5 da diversi mesi a questa parte. Ovviamente, si parla degli utenti che ambiscono ad acquistare la console di Sony a prezzo di listino. Evento più unico che raro in questo scorcio iniziale di 2022, come del resto abbiamo avuto modo di osservare negli ultimi tempi sul nostro magazine. Dunque, vediamo come stanno evolvendo le cose in Italia e nel resto del mondo.

Non si esclude una nuova disponibilità PS5 su Amazon a stretto giro

Un segnale interessante sulla potenziale disponibilità PS5 ci arriva direttamente da Tom’s Guide, secondo cui potrebbe esserci un inatteso restock nello store durante il fine settimana. Nulla di sicuro ed ufficiale, è giusto premetterlo per non creare illusioni poi disattese. Anzi, è già capitato in passato che qualche insider di Amazon diramasse informazioni ufficiose di questo tipo, senza un successivo riscontro nei fatti. Ecco perché bisogna fare molta attenzione, affinché non si lasci nulla al caso.

Nessuna pretesa e nessuna certezza, ma anche la necessità di non avere rimpianti qualora dovesse esserci effettivamente un restock nelle prossime 72 ore. Eventualmente, dovremo capire anche se la nuova disponibilità PS5 ci sarà qui in Italia, o se al contrario avremo esclusive con divisioni estere di Amazon. Allo stato attuale, non possiamo fare altro che invitare i nostri lettori a monitorare il sito, sperando ci sia qualche buona notizia ed un ordine concluso con successo. Senza particolari intoppi.

Cosa vi aspettate in termini di disponibilità PS5 a medio termine? Ritenete possibile che Amazon, GameStop e MediaWorld ci diano riscontri concreti in merito? Fateci sapere con un commento a fine articolo, magari indicando eventuali restock che avete registrato di recente.