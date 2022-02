Esiste un numero assistenza WhatsApp per il nuovo digitale terrestre. Si tratta di un canale ufficiale messo a disposizione del MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico) per garantire supporto nella delicata fase di passaggio al nuovo standard DVB-T2 e ancor prima, proprio nei primi giorni di marzo, il cambio di codifica delle emittenti nazionali da MPEG-2 a MPEG-4. La confusione potrebbe non essere poca e per questo motivo si è pensato di attivare dei canali istantanei proprio di supporto.

Il numero assistenza WhatsApp per il nuovo digitale terrestre è 340 1206348. Il recapito andrà salvato in rubrica per poter iniziare una chat direttamente con il canale. Il supporto viene fornito dal lunedì al sabato, più esattamente dalle ore 9 alle 20. Ogni richiesta inviata in orari notturni o comunque di domenica non verrà elaborata e anche cancellata automaticamente dopo 24 ore.

Al numero WhatsApp appena indicato rispondo bot automatici? Al primo contatto, la risposta all’utente sarà appunto pre-confezionata. Nonostante questo, a domande specifiche dell’utente, le risposte saranno fornite da operatori e per questo motivo (in ogni caso) si attendono delle risposte molto puntuali e precise.

Oltre al numero assistenza WhatsApp per il nuovo digitale terrestre, vanno considerati almeno altri due canali ufficiali attraverso i quali sarà semplice ottenere supporto in caso di problemi con il passaggio al nuovo standard. Un recapito telefonico da contattare per parlare con un operatore è quello 06 87 800 262. Anche quest’ultimo è attivo dal lunedì al sabato, in particolare dalle 9:00 alle 20:00. Attenzione tuttavia al fatto che non si tratta di un numero gratuito: la tariffazione della chiamata dipenderà dunque dal proprio operatore telefonico. Un sistema per ottenere supporto senza alcun costo è invece rappresentato dall’invio di un form di contatto da questa pagina ufficiale. I tempi di attesa per una risposta sono variabili (in base alle richieste) ma di certo si otterrà un feedback da parte degli esperti.