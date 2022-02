L’appuntamento con NCIS 18 su Rai2 del 25 febbraio apre la strada al più grande spartiacque nella storia della serie: si tratta, infatti, del penultimo episodio di Mark Harmon nei panni di Leroy Jethro Gibbs, personaggio che ha interpretato sin dal debutto del procedurale e che lascia nel corso di questa stagione.

L’episodio di NCIS 18 su Rai2 in onda il 25 febbraio in prima visione assoluta è il terzo della stagione e vede un’evoluzione decisiva della trama del serial killer che ha impegnato Gibbs già nel precedente capitolo della serie: sarà proprio il sicario Lemere a dargli un indizio decisivo per risalire ai veri responsabili della scia di sangue su cui l’ex capo dell’NCIS sta indagando ormai da mesi.

Ecco la trama dell’episodio di NCIS 18 su Rai2 dal titolo L’Anello Mancante, in onda dalle 21.15.

Il sicario Lemere sopravvive allo sparo di Gibbs. Accetta finalmente di rivelare dove ha nascosto un altro cadavere, ma ad una condizione, solo se Gibbs è disposto a scortarlo. Anche Parker si unisce alla missione, ma durante il viaggio Lemere inevitabilmente riesce a far perdere le staffe a Gibbs. Parker per evitare problemi prende la decisione di tornare indietro, ma Gibbs lo lascia per strada e scappa via col killer. Arrivati a destinazione, Lemere dà un indizio fondamentale sul caso…

La programmazione di NCIS 18 su Rai2 proseguirà col quarto episodio, l’ultimo per Harmon e il suo personaggio, venerdì 4 marzo. Intanto il 25 febbraio, a seguire, va in onda su Rai2 il terzo episodio di NCIS: Hawai’i, in cui la squadra indaga sull’omicidio di un reclutatore della Marina degli Stati Uniti: durante le indagini emerge che l’uomo nascondeva una pistola usata in un altro crimine in cui è coinvolta una gang. Gli episodi delle due serie sono disponibili anche in streaming su Raiplay.

Continua a leggere su optimagazine.com