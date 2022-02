Non conoscevo Lucia Giovannini, ma ultimamente mi arrivava varie volte su Telegram o Whatsapp il link del suo video “Ipnosi di massa”, che sparso nella rete ha fatto qualche milione di visualizzazioni. Dopo che l’ho visto non potevo non cercare di mettermi in contatto con lei. Ho scoperto che, pur essendo di Bologna, vive da tanti anni in Thailandia. Da lì fa collegamenti, seminari e scrive tanti libri.

In attesa che torni in Italia, cosa che accadrà a giugno, ho deciso di collegarmi con lei. Ero molto curioso di capire da dove venisse la sua conoscenza. Ho scoperto che è cresciuta in paesi africani, dove fin da piccola faceva domande esistenziali e ha rifiutato di mangiare carne. L’alimentazione vegana e il rispetto per gli animali e la natura è dentro di lei da allora. Insoddisfatta della sua carriera da modella, ha deciso di andare a scoprire se c’erano risposte alle domande che si faceva. Ha vissuto in Costarica e Sudamerica, ha frequentato nativi americani, donne e uomini di medicina, sciamani peruviani, per poi andare in oriente ad accrescere la sua spiritualità con monaci buddisti. Addirittura insegna meditazione in India.

Alcuni titoli dei libri che ha scritto e audiolibri che ha pubblicato: “Tutta un’altra vita”, “Le vie dell’anima”, “Meditazione alchemica”, “Il potere delle domande”, “Mi merito il meglio”, “I 4 colori della personalità”, “Parole che guariscono”, “Crea la vita che vuoi”, “Il potere del pensiero femminile”, “I codici della riconnessione”,“Il vegano per tutti”, “Il soffio che guarisce”, “Gli assi del cambiamento”, “Le meditazioni dell’anima”, “Libera la tua vita” e tanti altri.

Conversare con Lucia rasserena, mette pace e mai come oggi c’è bisogno di queste oasi.

www.redronnie.tv

Continua a leggere su Optimagazine.com