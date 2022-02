La Russia all’Eurovision Song Contest 2022? La guerra contro l’Ucraina scatenata da Putin riscrive anche la competizione musicale dedicata alla musica internazionale che quest’anno si terrà in Italia. Sarà Torino la città ospitante e la notizia del giorno è che ci sarà un Paese in meno in gara.

Si tratta della Russia, esclusa dal Contest musicale su insindacabile giudizio dell’EBU che oggi ha deciso di accogliere la richiesta dell’Ucraina e di escludere il Paese dalla gara. Non ci sarà alcun rappresentante della Russia in concorso alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest.

Attraverso uno statement ufficiale divulgato in questi minuti, la European Broadcasting Union fa sapere di aver proceduto con l’esclusione della Russia. L’Executive Board ha decretato che la condotta che la nazione sta dimostrando in questo momento storico non è in linea con i valori e con le regole della kermesse canora.

La Russia è per simili ragioni esclusa dalla competizione e non potrà presentarsi in gara con un cantate. Non potrà candidare il proprio rappresentante per la performance a Torino e non potrà partecipare con un brano sfidando i cugini europei e del resto del mondo.

La condotta tenuta dal Paese in questi giorni non è in linea con il concetto di scambio culturale pacifico e competizione sana che promuove l’EBU attraverso l’Eurovision Song Contest, basato sulla reciproca comprensione ed accettazione delle rispettive diversità attraverso brani musicali da eseguire al cospetto di una v asta platea mondiale.

L’Eurovision Song Contest in Italia

L’Eurovision Song Contest si terrà in Italia nel 2022. Dopo un’attenta selezione, la città prescelta per accogliere l’evento è Torino. Alla conduzione ci saranno tre personaggi molto amati in Italia: i cantanti Laura Pausini e Mika e il conduttore Rai Alessandro Cattelan. Il nostro Paese presenterà in gara Brividi, il brano di Mahmood e Blanco vincitore di Sanremo 2022.