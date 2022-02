Un colpo di scena nella penultima puntata di Fosca Innocenti potrebbe portare una svolta nella vita sentimentale della protagonista. Stasera, venerdì 25 febbraio, andrà in onda il terzo appuntamento dal titolo Il canto del cigno in cui il vice questore sarà alle prese con un nuovo caso.

Fosca Innocenti è un poliziesco ambientato tra le campagne della Toscana. I toni del crime si uniscono alla leggerezza della commedia sentimentale. Vanessa Incontrada interpreta la protagonista, un Vice Questore a capo di una squadra investigativa tutta al femminile (tranne un elemento). Fosca ha un grande intuito che la rende in grado di riconoscere odori e profumi dai quali si lascia guidare per risolvere le sue indagini. Single convinta, vive in un casale di campagna con una donna anziana, Bice, che si prende cura di lei fin dalla sua tenera età. Fosca ama la natura e gli animali (specialmente il suo cavallo Sansone). Unico punto debole? Il suo migliore amico Cosimo, con il quale potrebbe esserci qualcosa di più.

Nella penultima puntata di Fosca Innocenti, la protagonista cerca di capire un mistero intorno alla famosa cantante lirica di nome Jutta Fisher, che ha acconsentito ad esibirsi un agriturismo di Arezzo, ed è stata ritrovata morta in un bosco, dove si era avventurata di notte. Nel frattempo Giulia indaga su un pusher che avrebbe venduto droga a una giovane coppia. Per risolvere il suo caso, Fosca si avvicina a un affascinante critico musicale di nome Marcello Ognis, con cui scopre una sorprendente affinità, mentre la partenza di Cosimo per New York è sempre più prossima.

L’appuntamento con la penultima puntata di Fosca Innocenti su Canale5 è per stasera alle 21:40.

