Dovrebbe arrivare tra non molto un interessante aggiornamento WhatsApp, tramite il quale la ricerca di determinati messaggi all’interno delle app e di specifiche conversazioni dovrebbe diventare più semplice. Dopo aver trattato il possibile rilascio dell’upgrade incentrato sulle reazioni ai messaggi, come abbiamo osservato nei giorni scorsi, proviamo a valutare gli altri progetti in cantiere per gli sviluppatori. In questo modo saremo sempre sul pezzo con l’evoluzione della popolare app di messaggistica.

Cosa sappiamo sull’aggiornamento WhatsApp che migliora la ricerca dei messaggi

Quali sono le informazioni venute a galla fino a questo momento grazie a WABetaInfo, a proposito dell’aggiornamento WhatsApp che ha il compito di migliorare la ricerca dei messaggi? Per farvela breve, nelle ultime ore WhatsApp ha implementato una sorta di scorciatoia di ricerca per alcuni beta tester Android. L’obiettivo è quello di aggiungere una funzione in più nella scheda dei nostri contatti, attraverso l’iconcina a forma di lente d’ingrandimento per chi è solito cercare vecchie conversazioni.

In questo modo, dunque, potrete accedere in modo più facile e veloce al campo di ricerca per le specifiche chat che avete attive all’interno dell’app. Sfortunatamente, la scorciatoia di ricerca non sembra funzionare molto bene attraverso questo aggiornamento WhatsApp preliminare. Ad esempio, succede che la funzionalità risulti implementata correttamente sul proprio account WhatsApp, ma allo stesso tempo potrebbe non apparire in determinate situazioni.

Considerando il fatto che siamo al cospetto di una versione beta, cose del genere possono accadere, ma i prossimi aggiornamenti beta di sicuro consentiranno di mettersi alle spalle il problema. Per testare il tutto, ricordate di eseguire l’aggiornamento WhatsApp alla versione beta 2.22.6.3, disponibile sul Google Play Store. Vi faremo sapere appena verranno alla luce ulteriori informazioni su questo rilascio, essendoci altri aspetti sui quali sta lavorando il team.