Brutte notizie per i fan de Il Paradiso delle Signore convinti di arrivare alle soglie dell’estate in compagnia di Alessandro Tersigni e i suoi. La Rai ha svelato i suoi palinsesti primaverili e, a quanto pare, ha alzato il velo su un cambio di guardia che i fan reputano troppo repentino. In realtà sapevamo che Il Paradiso delle Signore avrebbe lasciato il suo posto al pomeriggio a favore di un’altra ‘soap’ ma non pensavamo lo facesse così presto.

In un primo momento si era parlato di uno stop il mese di maggio inoltrato ma, a quanto pare, Il Paradiso delle Signore chiuderà i battenti già ad aprile e, in particolare, il 29. Dopo il fine settimana dell’1 maggio toccherà ad una serie spagnola andare in onda al suo posto, Seis Hermanas ovvero Sei Sorelle.

Ambientata nella Madrid del 1913, Sei Sorelle è andata in onda in Patria per ben due anni e per un totale di 489 episodi raccontando le vicende delle sei sorelle Silva: , Diana (Marta Larralde), Francisca (Maria Castro), Adela (Celia Freijeiro), Blanca (Mariona Tena), Celia (Candelat Serrat) ed Elisa (Carla Diaz).

Le sei hanno sempre vissuto la loro vita negli agi e nei lussi fino a quando il loro padre muore e loro proveranno a tenere tutto nascosto per evitare che possano sorgere dei problemi nella fabbrica tessile gestita da lui fino a quel momento. Ci riusciranno davvero e come faranno a tenere tutto nascosto? Quello che è certo è che i fan de Il Paradiso delle Signore si ritroveranno dai lustrini dell’amato centro commerciale nella Spagna di inizi 1900 proprio in pieno stile Il Segreto, almeno nelle ultime stagioni, è una scelta saggia questa per Rai1?

La rete lo scorso anno ha optato per le repliche della soap italiana ma solo gli ascolti alla fine diranno quale è la scelta giusta.