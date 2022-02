Il Cantante Mascherato non va in onda stasera, 25 febbraio. Dopo l’appuntamento saltato con DOC Nelle Tue Mani 2, Rai1 cambia di nuovo programmazione.

Il motivo è tristemente noto: il conflitto tra Russia e Ucraina è di portata mondiale, e la rete ammiraglia, come servizio pubblico, continua a dedicare spazio al TG1 e ai servizi di attualità per tenere gli spettatori informati su ciò che sta accadendo. E con l’avanzare delle truppe russe nella capitale Kiev, la situazione potrebbe evolversi da un momento all’altro.

Quindi, niente balletti e canzoni de Il Cantante Mascherato nel rispetto delle persone che stanno soffrendo e morendo in Ucraina.

Al posto del programma di Milly Carlucci non ci sarà un programma di informazione. Rai1 ha infatti deciso di optare per una replica de Il Commissario Montalbano: stasera andrà in onda Un covo di vipere. Ecco la sinossi:

A Vigata l’imprenditore Cosimo Barletta viene trovato morto. Il commissario scopre che è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco alla nuca. Non ci sono segni di effrazione, quindi a colpirlo è stato qualcuno che lo conosceva. Il caso assume presto tinte assai fosche perché Montalbano scopre che Barletta era un uomo freddo, crudele, privo di scrupoli e sentimenti. Quindi aveva molti nemici? La vittima era anche uno strozzino e aveva anche una particolare inclinazione verso le giovani ragazze. Erano in molti, quindi, a odiarlo. Il caso si complica ancora di più quando Montalbano scopre che, poco prima che gli sparassero, Barletta era stato addirittura avvelenato. Chi è il colpevole?

Il cambio di programmazione per Il Cantante Mascherato sta già animando i social, come accaduto con la scelta di non mandare in onda la puntata di giovedì 24 febbraio di DOC 2, con gli utenti che avrebbero preferito un po’ di leggerezza per distrarsi dall’attuale situazione geopolitica.