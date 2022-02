Da oggi è disponibile in radio e negli store digitali E Invece di Anastasio, il nuovo singolo estratto dall’album MieleMedicina in uscita oggi dopo anni dopo Atto Zero, il precedente progetto di inediti.

MieleMedicina contiene 9 brani inediti tra cui il primo singolo estratto, dal titolo Assurdo, e il nuovo singolo, disponibile da venerdì 25 febbraio per la programmazione radiofonica, E Invece.

MieleMedicina di Anastasio

Il titolo del nuovo disco di Anastasio viene da una frase dello scritto latino Lucrezio. Per Anastasio, MieleMedicina arriva dopo due anni di crescita e di stop forzato causato dalla pandemia Covid-19: “Questi due anni di assenza che hanno portato alla pubblicazione di “MIELEMEDICINA” sono stati due anni di crescita, esplorazione, ampliamento. Per fare un nuovo album ho bisogno di essere nuovo io, di aver vissuto abbastanza per poterne scrivere”.

I concerti di Anastasio sono tra quelli slittati a causa dell’emergenza sanitaria e verranno recuperati a partire dal 6 aprile.

E Invece di Anastasio

Con il rilascio del nuovo album, arriva in radio E Invece di Anastasio. La canzone può essere considerata il seguito di Rosso Di Rabbia per quanto riguarda il concetto della bomba inesplosa che l’artista affrontava nel brano precedente.

“In “E invece” torna il tema della bomba inesplosa che qui però viene superato. Se in “Rosso di rabbia” la bomba non esplode e il dinamitardo rimane come un “fesso”, in “E invece” la faccenda si risolve“, spiega Anastasio.

“Nel testo dico: “Ma se davvero qui nessuno fa sul serio anche una spada di plastica potrà inceppare la macchina” nel senso che per fare il rivoluzionario nella società d’intrattenimento alla fine devi intrattenere. Se nessuno fa davvero sul serio allora facendo sul serio tu non arriverai da nessuna parte”, aggiunge.