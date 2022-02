Si apprende oggi di nuovi impegni cancellati a cui avrebbe dovuto prendere parte la regina Elisabetta II, ancora positiva al Covid-19. La regina non sta tenendo fede agli impegni già programmati, per cause di orza maggiore: le sue condizioni di salute sono oggetto di dibattito in rete. Come sta la regina Elisabetta?

Solo qualche giorno fa si è diffusa la voce della sua morte. Sui social, a partire da Twitter, in molti hanno sostenuto la notizia della morte della regina Elisabetta, poi smentita ufficialmente. Le condizioni di salute della regina non destano particolari preoccupazioni e ciò che è certo è che non si trovi in pericolo di vita.

La regina Elisabetta festeggerà 96 anni ad aprile, un’età che non aiuta di certo a placare gli animi degli europei, visibilmente preoccupati per la sua positività al Coronavirus. Elisabetta è ancora positiva al Covid ma riporta solo “sintomi leggeri e simili a un raffreddore”.

Questo è quanto è stato comunicato negli scorsi giorni in via ufficiale attraverso un aggiornamento di Buckingham Palace che annuncia anche la cancellazione delle due udienze virtuali in agenda. Due appuntamenti posticipati, non completamente cancellati, che Buckingham Palace promette di recuperare quanto prima e di rischedulare in base agli impegni futuri della regina, una volta guarita dal Covid.

Non si tratta dei primi impegni ufficiali cancellati: negli scorsi giorni, la regina Elisabetta avrebbe dovuto tenere altri impegni istituzionali che non hanno potuto svolgersi. La Corte assicura che la sovrana sta continuando a tenere fede ad impegni istituzionali definiti “leggeri”, nel castello di Windsor. Non un’interruzione totale di tutte le attività, dunque, ma solo di quelle più impegnative.

Negli scorsi giorni, infatti, la regina Elisabetta ha preso parte telefonicamente – come da programma – alla tradizionale udienza del mercoledì con il premier Boris Johnson.