Il destino di Owen in Grey’s Anatomy 18×09 non è stato il solo elemento a tenere banco nella trama: il medical drama è tornato con la première invernale su ABC negli Stati Uniti giovedì 24 gennaio (in Italia su Disney+ il 23 marzo prossimo), nella quale ha trovato risoluzione il dilemma sulla sorte del dottor Hunt, caduto da un precipizio all’interno di un’auto dopo un incidente stradale nel finale di metà stagione.

Attenzione spoiler!

Owen in Grey’s Anatomy 18X09 è stato decisamente protagonista, già a partire dall’episodio crossover di Station 19 5 in onda subito prima: nei due episodi collegati, i pompieri sono intervenuti per recuperare l’auto con a bordo il medico e l’autista già morto, scoprendo che Hunt era riuscito ad uscire dal veicolo in picchiata e a salvarsi miracolosamente.

Il grosso problema di Owen in Grey’s Anatomy 18X09, una volta arrivato in ospedale, diventa il segreto che ha rivelato in punto di morte al collega Cormac Hayes, ovvero di aver aiutato un veterano malato terminale a morire, attraverso la somministrazione di farmaci. Dopo che Cormac ha ringraziato Owen per averlo salvato, quest’ultimo gli ha detto: “Puoi ringraziarmi dimenticando quello che ti ho detto“. “Se lo faccio, allora sono complice di un crimine“, ha risposto Cormac. Questo atto illegale, che Hunt aveva confessato ad Hayes chiedendogli di proseguire la sua missione in aiuto dei veterani che chiedono l’eutanasia, diventa ora un problema grosso tra i due: il chirurgo pediatrico non ha Infatti intenzione di essere complice di un crimine e il solo essere a conoscenza di quanto avvenuto lo mette in una posizione di correità. Chiede quindi al collega di confessare tutto al primario Bailey, assumendosi le proprie responsabilità: il conflitto tra i due appare evidente e avrà sicuramente ripercussioni anche per quanto riguarda il rapporto tra Hunt e sua moglie Teddy, finora all’oscuro delle manovre del marito.

Questa storyline che coinvolge Hayes e Owen in Grey’s Anatomy 18X09 potrebbe rappresentare il preludio all’uscita di scena di Richard Flood dopo tre stagioni, come anticipato da alcuni rumors apparsi su Deadline e non ancora confermati: secondo la testata l’ultimo episodio dell’attore nel medical drama dovrebbe essere il decimo, in onda la prossima settimana negli Stati Uniti e il 30 marzo in Italia su Disney+. Il suo addio sembra anticipato dalla decisione che Hayes ha comunicato a Bailey nel finale dell’episodio, ovvero di voler lasciare il Grey Sloan perché “i miei figli non stanno bene qui. Non sono felici. Dobbiamo andare“.

La sorte di Owen in Grey’s Anatomy 18X09 è stata commentata da Kevin McKidd, interprete e regista di molti episodi della serie, con l’ennesimo elogio di questa lunga esperienza: ormai nel cast dal 2008, l’attore non sembra affatto voler lasciare il medical drama come hanno fatto di recente molti colleghi. McKidd ama molto il suo personaggio, sebbene a volte non condivida le sue scelte impulsive, come ha spiegato a People.com. “È molto impulsivo e segue il suo istinto. A volte è una cosa grandiosa, a volte questo mette lui e le persone intorno a lui nei guai. Ho capito che voleva davvero onorare la promessa che ha fatto a questo veterano che ha servito il suo paese e Owen è molto legato a quella promessa” ha spiegato l’attore, prefigurando problemi con Teddy in seguito a questi comportamenti. Per quanto riguarda la sua permanenza nello show, non sembrano esserci dubbi.

La maggior parte degli attori sogna di avere un lavoro che durerà tre anni, questa cosa è durata tutto questo tempo. Sono qui da così tanto tempo che posso non immaginare la vita senza questo. Ovviamente, a un certo punto finirà, ma penso che la assaporerò fino a quel giorno e cercherò davvero di essere consapevole di quale benedizione sia questa perché probabilmente non accadrà mai più nella mia carriera. Grey’s Anatomy ha avuto questa portata globale e tutti lo adorano e può davvero influenzare anche alcuni cambiamenti. Crea dibattito, spiega alle persone determinati problemi. Fa così tante cose. Sono orgoglioso di farne parte.

Continua a leggere su optimagazine.com