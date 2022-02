Alberto Matano pronto a sposare il suo compagno ma non a diventare genitore, per quello forse ormai ha perso il treno giusto. Questo è il succo delle poche rivelazioni personali che il giornalista e conduttore de La Vita in Diretta ha voluto fare in un’interessante e profonda intervista rilasciata a Il Corriere a firma di Michela Proietti.

Non è la prima volta che il conduttore parla della sua sessualità e, in particolare, proprio dal suo studio di Rai1 lo abbiamo visto difendere i diritti civili portando avanti la sua storia personale ma senza mai scendere nei meandri del gossip e del pettegolezzo. Anche in questa lunga intervista ha fatto lo stesso rivelando di non amare le etichette nella vita privata e di aver sempre custodito con molta gelosia il suo amore e il suo essere in coppia.

Sì, Alberto Matano non solo è innamorato ma ha un compagno che ama e che addirittura vorrebbe portare all’altare. Nella stessa intervista rivela che le intenzioni ci sono e che se si deciderà per un sì lui sarà il primo ad annunciarlo con gioia: “Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti. Matrimonio? Magari senza far passare troppo tempo. Forse è tardi per diventare genitori: si è fatta ‘una certa’ per i figli…”.

In un ulteriore passaggio Alberto Matano spiega anche di non aver mai avuto problemi con la sua sessualità partendo proprio dal presupposto che non ci sono limiti: “Perché ritengo sia giusto e sano proteggere i propri sentimenti. E poi le etichette mi sono sempre andate strette. Nel corso della mia vita non ho avuto confini nella mia affettività“.

Adesso sarà curioso capire se oggi pomeriggio durante l’ultima puntata de La Vita in Diretta avrà modo di affrontare l’argomento ‘fidanzato’ e non solo.