Law & Order: Unità Vittime Speciali 23 debutta in prima visione in Italia dopo il finale della ventiduesima stagione su Sky Investigation: il canale 114 di Sky trasmette per la prima volta nel nostro Paese la stagione più recente del longevo format di NBC, in onda negli Stati Uniti d’America al settembre scorso.

Law & Order: Unità Vittime Speciali 23 sarà trasmessa da Sky Investigation, canale 114 di Sky, con due nuovi episodi in prima serata a partire dal 25 febbraio: gli episodi saranno disponibili anche on demand e in streaming su Now. Si tratta dell’ultima stagione per due volti regolari della serie, Jamie Grey Hyder e Demore Barnes, che escono di scena – un addio, a quanto pare, non consensuale – già nella première. I due attori hanno interpretato rispettivamente l’agente Kat Tamin e il vice capo Christian Garland a partire dalla stagione 21 ed erano stati promossi a volti regolari della serie dalla stagione 22. Il personaggio di Hyder, in particolare è stato il secondo volto LGBTQ+ principale dello show, dopo il dottor George Huang, interpretato da BD Wong, uscito di scena nella dodicesima stagione.

Law & Order: Unità Vittime Speciali 23 riprende esattamente dal finale della stagione precedente, trasmessa da Sky Investigation il 18 febbraio, con una trama che coinvolge un membro del Congresso. Tra i protagonisti ancora Mariska Hargitay nei panni di Olivia Benson, Ice T come Odafin “Fin” Tutuola, Peter Scanavino nel ruolo di Dominick Carisi Jr. e Kelli Giddish in quello di Amanda Rollins.

Ecco le trame di Law & Order: Unità Vittime Speciali 23 per la première di stagione del 25 febbraio, uno speciale della durata di due ore: i primi due episodi sono intitolati rispettivamente E l’Impero colpisce ancora e Non gli voltare mai le spalle.

Mentre l’indagine su uno scambio di sesso in cambio di alloggio prosegue, la lealtà di Benson verso Garland viene messa alla prova. Un potente deputato viene identificato come sospettato.

La ricerca di un testimone scomparso porta Fin e Kat su una strada decisamente pericolosa. Intanto, il capo McGrath sta facendo pressione su Garland e Benson per ottenere una condanna.

Law & Order: Unità Vittime Speciali 23 sarà composta da 22 episodi, tornando così alla durata classica dopo la stagione precedente conclusa a quota 16 capitoli perché realizzata in piena pandemia. L’appuntamento è su Sky Investigation ogni venerdì in prima serata.

