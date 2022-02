Cos’è e a che cosa serve la Carta Giovani Nazionale? Com’è possibile poi richiederla via app IO? La prima cosa da dire è che lo strumento è stato pensato per fornire delle agevolazioni ai giovani, di età compresa tra i 18 e i 35 anni residenti in Italia, per fruire di attività culturali, servizi di varia natura, esperienze sportive a costi agevolati. Hanno diritto proprio alla nuova Carta tutti i cittadini italiani residenti nel nostro paese, perché dunque non approfittarne? Il programma tra l’altro rientra nel circuito internazionale European Youth Card Association

Più precisamente a cosa serve la Carta Giovani Nazionali? Effettuando degli acquisti online e nei negozi fisici ci saranno degli sconti applicabili proprio presentando la propria card. Il numero di partner del circuito italiano è già abbastanza ampio e include Vodafone, Microsoft, LaFeltrinelli, Monclick, Autogrill, British Council, solo per citarne alcuni. Di certo l’elenco continuerà ad aumentare nelle prossime settimane e i servizi a disposizione a condizioni vantaggiose saranno sempre di più.

Come richiedere la Carta Giovani Nazionale

La Carta Giovani Nazionale può essere richiesta attraverso l’ormai nota app IO, utilizzata in passato per il CashBack di Stato e sempre (anche ora) per i pagamenti alla Pubblica Amministrazione e le comunicazioni relative al Green Pass. Per chi non l’avesse mai utilizzata, va ricordato che l’accesso a quest’ultima deve essere effettuato o con un’identità digitale SPID oppure con la carta d’identità digitale.

Una volta effettuato l’accesso in app IO, proprio per richiedere la Carta Giovani Nazionale, i passaggi da compiere sono i seguenti:

visitare la sezione “Portafoglio”;

selezionare il pulsante “Aggiungi”;

ancora scegliere la voce “Sconti, bonus e altre iniziative”;

a questo punto selezionare la voce specifica “Carta Giovani Nazionale”;

seguire la procedura guidata per concludere la richiesta.

Seguendo i passaggi precedenti, la possibilità di richiedere la Carta Giovani Nazionale dovrebbe essere alla portata di tutti. Nel caso la voce non compaia per inoltrare la domanda, varrà la pena di aggiornare l’app IO dal proprio store di riferimento, dunque dal Play Store per i dispositivi Android e dall’App Store di Apple per gli iPhone.

