Zendaya a Roma: la protagonista di Euphoria ha infiammato il web nelle ultime ore, arrivando nella Capitale per girare un servizio di moda (poi si è spostata a Milano per seguire la Fashion Week).

L’attrice di Spider-Man è stata accolta con gran calore dai suoi fan, accorsi per scattare foto e selfie con lei. A far più notizia, però, è stato un video che la riguarda, diventato virale nelle ultime ore.

Uscendo dalla macchina e salutando i suoi fan, Zendaya è accidentalmente scivolata all’ingresso dell’hotel dove alloggiava. Una caduta in grande stile, e prontamente soccorsa dai suoi accompagnatori. La star 25enne per fortuna sta bene, e si ripresa subito, alzandosi da terra. Peccato che qualcuno ha immortalato il momento imbarazzante, pubblicandolo sui social. In brevissimo tempo, il video della caduta di Zendaya a Roma ha fatto il giro del mondo.

E lei come ha reagito? La diretta interessata l’ha presa a ridere: l’attrice ha ricondiviso la clip sulle sue storie Instagram, scrivendo semplicemente: “Non riesco a smettere di ridere… Dovevano proprio fare un video di me che inciampo?”

Del resto, essere presa al volo non è una novità per Zendaya: dopotutto è la fidanzata di Spider-Man (sia sullo schermo che nella vita reale, con Tom Holland).

Zendaya chegando em grande estilo em Roma

pic.twitter.com/B31dZhmfBy — leesa. (@luvliss_) February 22, 2022

L’attrice saluterà il pubblico della serie scandalo HBO Euphoria domenica questa, con l’ottavo e ultimo episodio (visibile anche in contemporanea con gli Stati Uniti su Sky Atlantic), e riproposto poi in versione doppiata lunedì prossimo.

A proposito del finale di stagione, Zendaya ha smentito la piega dark, aprendo invece a una possibilità di redenzione per il suo personaggio, Rue:

Il finale di stagione sarebbe stato molto diverso. Poi, Sam ed io abbiamo deciso che Rue non poteva restare in quella situazione. Dobbiamo riporre qualche fottuta speranza in questo show. L’ottavo episodio è il luogo in cui proveremo quel senso di redenzione. Penso che Rue se lo meriti e penso che chiunque, nella sua condizione, se lo meriti.

