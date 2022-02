C’era una volta… Ma ora non più è la nuova serie Netflix che prova a scardinare le regole di genere. Si tratta di un’ulteriore collaborazione tra lo streamer e lo showrunner Manolo Caro, il talentuoso autore messicano che ha già firmato per Netflix la comedy familiare La Casa de Las Flores e il film sequel, oltre alla serie drammatica Qualcuno Deve Morire (qui la nostra recensione).

C’era una volta… Ma ora non più è stata annunciata da Netflix come una commedia romantica musicale e figura già in elenco anche nel catalogo italiano: prodotta da Noc Noc Cinema e annunciata nel novembre scorso, la nuova serie sarà disponibile dal prossimo 11 marzo sulla piattaforma. Si tratta di uno dei tanti nuovi format di Manolo Caro nati nell’ambito del contratto di esclusiva che l’autore e produttore ha firmato con Netflix dopo il successo della serie messicana La Casa de Las Flores, di cui è stato prodotto anche un film.

Nel cast di C’era una volta… Ma ora non più Sebastián Yatra, Rossy de Palma e Mariana Treviño interpretano i ruoli principali. La sinossi di Netflix spiega che la serie è incentrata su una coppia di amanti del Medioevo costretta a separarsi a causa di un incantesimo. I due devono ritrovarsi in un’altra vita, nel presente, per sciogliere l’anatema che impedisce agli abitanti della loro cittadina di innamorarsi. Una rilettura delle classiche fiabe con un registro da commedia romantica contemporanea, con una scrittura ampiamente ironica come nello stile di Caro: “A causa dei tempi in cui viviamo, avevo il bisogno di divertirmi, impazzire, cantare, ballare, ridere e questo è ciò che offre C’era una volta… Ma ora non più” ha detto lo showrunner, che scrive e produce la serie insieme a Rafael Ley, María José Córdova, Andrea Toca.

Ecco il trailer di C’era una volta… Ma ora non più e le immagini promozionali della serie.

