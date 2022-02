Quest’oggi è presente su Amazon un’offerta molto allettante che riguarda l’iPhone 13 PRODUCT(RED) da 128GB di memoria interna, dispositivo che si ritrova ad un prezzo nettamente più vantaggioso rispetto alle altre colorazioni. Bisogna però sottolineare un aspetto che per molti può essere importante, ossia che la spedizione richiederà un bel po’ di tempo, si parla di un’attesa di circa uno o due mesi.

Sta calando di nuovo il prezzo per iPhone 13 su Amazon

Un altro aggiornamento, dunque, dopo quello che vi abbiamo riportato di recente. Se per voi vale la pena attendere qualche settimana per avere tra le mani questo device, allora non potete assolutamente lasciarvi scappare l’occasione di puntare su questo iPhone 13 PRODUCT(RED) da 128GB di memoria interna ad un super prezzo. Più nel dettaglio l’offerta odierna di Amazon prevede questo top di gamma di stampo Apple al costo di 789,18 euro, avendo applicato uno sconto del 15% sul prezzo consigliato in precedenza che era di 939 euro.

Apple iPhone 13 (128GB) - (PRODUCT) RED Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Un risparmio che potrà non poco far comodo a diversi utenti che da tempo hanno adocchiato questo modello di iPhone 13. Come accennato in precedenza la consegna è prevista dopo qualche settimana, ma la spedizione risulta essere assolutamente gratuita e si potranno ridurre leggermente i tempi se si è abbonati al servizio Prime. Chi non è ancora abbonato può sempre sfruttare la prova gratuita di trenta giorni ed usufruire degli stessi vantaggi. Vediamo a questo punto le caratteristiche di tale top di gamma.

L’iPhone 13 si presenta con un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e presenta la novità della Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Proprio il comparto fotografico è uno dei punti di forza di questo top di gamma targato Apple, infatti ritroviamo un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision

A chiudere il discorso sull’iPhone 13, abbiamo una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Infine spazio al super processore A15 Bionic ed alla resistenza all’acqua ed alla polvere.