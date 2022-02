Robert Pattinson a Verissimo. Gran colpaccio di casa Mediaset, che invita l’attore britannico nel salottino di Silvia Toffanin. L’attore arriverà così anche in Italia per promuovere il suo prossimo film, The Batman, in cui sarà il nuovo volto di Bruce Wayne, supereroe DC.

L’ospitata di Robert Pattinson a Verissimo avverrà nella puntata di sabato 26 febbraio. A Silvia Toffanin, la star racconterà la sua vita privata e la sua carriera costellata di grandi successi. Non sappiamo ancora se la sua sarà una presenza “in persona”, oppure avverrà via Zoom, causa restrizioni Covid (l’attore è ancora impegnato nella promozione di The Batman in giro per l’Europa).

Classe 1986, londinese di nascita, Robert Pattinson si è fatto conoscere al pubblico nel ruolo del vampiro Edward Cullen nella saga cinematografica di Twilight, ruolo che ha ricoperto in tutti e cinque i film, dal 2008 al 2012. I fan di Harry Potter lo ricordano anche per aver interpretato Cedric Diggory in Harry Potter e il Calice di Fuoco (2005).

Svestiti i panni di uno dei vampiri più famosi del grande schermo, Pattinson abbandona le produzioni hollywoodiani per concentrarsi in svariati e interessanti progetti cinematografici indipendenti. Tra i suoi film: Cosmopolis (2012), Maps to the Stars (2014), High Life (2017) e The Lighthouse (2019). Nel 2020 è nel cast corale del film Netflix Le strade del male, e contemporaneamente recita in Tenet, diretto da Christopher Nolan.

Nel maggio 2019, Pattinson viene scelto per interpretare il nuovo Batman in un reboot cinematografico dedicato all’iconico Uomo Pipistrello, diretto da Matt Reeves. Le riprese subiscono svariati intoppi a causa della pandemia (Robert Pattinson stesso risulta positivo al Covid), per poi concludersi a metà 2021.

Da The Batman, la Warner Bros. ha annunciato una serie spin-off incentrata sul personaggio del Pinguino, interpretato da Colin Farrell nel film.

