C’è già la prima reunion de La Casa di Carta dopo la fine della serie, che si è conclusa solo lo scorso dicembre con la quinta ed ultima parte su Netflix (qui la nostra recensione). E a sorpresa non si tratta dell’annunciato spin-off sul personaggio di Berlino, di cui si sa ancora molto poco.

La prima reunion de La Casa di Carta per due volti regolari della celebre serie di Alex Pina arriverà con Cristo y Rey, la nuova fiction basata sulla vita della coppia mediatica formata da Ángel Cristo e Bárbara Rey negli anni ’80, che andrà in onda per ora soltanto in Spagna, sulla tv generalista. Il protagonista maschile, già annunciato, sarà Jaime Lorente, a cui si aggiunge ora Belén Cuesta nei panni di Bárbara Rey: i due attori hanno già dimostrato un’ottima chimica proprio durante le ultime due stagioni de La Casa di Carta, nei panni di Denver e Manila, quando la trama ha lambito una storia d’amore tra i due personaggi.

Questa reunion de La Casa di Carta avverrà dunque con questa serie che si propone di raccontare la vita quotidiana di due personaggi che hanno dominato l’agenda mediatica della società spagnola negli anni Ottanta e Novanta, una coppia di circensi travolta da un grande amore ma anche da una vita di eccessi fatta di droghe, sesso, gelosia e abusi. La programmazione della serie è prevista per la prossima stagione televisiva in prima serata su Antena 3 e sarà disponibile anche sulla piattaforma streaming Atresplayer Premium. Si tratta della stessa emittente che aveva trasmesso in prima battuta le due stagioni de La Casa di Carta, prima che il format arrivasse su Netflix incontrando una popolarità globale tale da spingere lo streaming a rinnovarla per altre tre stagioni entrando nella produzione. Ecco la trama diffusa da Antena 3.

Ángel è un uomo carismatico e travolgente. Ha il circo nelle vene. E affrontare le sue bestie in ogni performance è ciò che lo tiene in vita. Instancabile lavoratore, è riuscito a diventare il miglior domatore del mondo. Ha sempre voluto con tutte le sue forze formare una famiglia in senso tradizionale. Qualcosa che pensava di poter avere con il suo primo amore, Renata, ma la sua morte prematura ha messo fine ai suoi desideri. Con Barbara Rey tutto cambia. Entrambi si incontrano, si innamorano e in soli tre mesi diventano marito e moglie. Il circo della coppia mediatica non potrebbe andare meglio. Ma al reddito milionario si accompagnano anche droghe, sesso, gelosia e abusi… Una vita di eccessi che finirà per tirare fuori il mostro che c’è dentro di lui.

A questa reunion de La Casa di Carta si aggiunge anche quella tra Najwa Nimri e Miguel Angel Silvestre (rispettivamente l’ispettrice Alicia Sierra e il defunto compagno di Tokyo nella serie Netflix) nel dramma epico 30 Monedas di HBO. Dopo la fine de La Casa di Carta, infatti, molti attori si stanno ricollocando in altre produzioni, spesso incrociando nuovamente le loro strade.

