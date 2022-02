Tutto è pronto per un cambio di guardia su Canale5 e mentre Fosca Innocenti si prepara a chiudere i battenti, Più Forti del Destino è ormai all’orizzonte. Il pubblico della rete ammiraglia si sta risvegliando dal sonno profondo in cui si trovava e finalmente ha capito che esiste altro a parte reality e trash dando respiro alla sezione fiction che sta cercando, a fatica, di migliorarsi.

Dopo il discreto successo ottenuto da Vanessa Incontrada, a marzo toccherà a Laura Chiatti e a un nutrito cast di fare altrettanto portando sullo schermo, per ben quattro serate, storie di donne, di violenze e di voglia di emancipazione. La fiction in questione è il remake italiano di Destini in fiamme (Le Bazar de la Charité), una miniserie televisiva francese disponibile anche su Netflix, e dovrebbe andare in onda al mercoledì sera dal 9 al 20 marzo 2022.

Al centro di questa fiction, il racconto della difficile condizione femminile in Italia e al Sud sul finire dell’800 attraverso la storia delle tre protagoniste. Giulia Bevilacqua è Arianna, la moglie di un politico corretto, che la maltratta e che la considera come un suo oggetto costringendola a fare tutto quello che vuole minacciandola di tenerla lontana da sua figlia.

Laura Chiatti è invece Rosalia, la domestica di Arianna che, dopo essere scampata a un terribile incendio, finisce a casa di una ricca signora che vede in lei la sua defunta figlia. La donna vuole farla passare per sua figlia Margherita (Francesca Valtorta) ma quello che Rosalia non sa è che quello che poteva essere il sogno di vivere una vita agiata si trasforma in un incubo.

L’incipit di Più Forti del Destino è un incendio che sconvolge la Palermo dell’800. In quei giorni si sta tenendo una fiera in cui sono esposti artisti e nuove tecnologie ed è proprio in uno di questi padiglioni che c’è il cinematografo, preso letteralmente d’assalto. In pochi minuti si genera un incendio che non è possibile domare e che uccide soprattutto delle donne. Il resto lo scopriremo su Canale5 il mese prossimo.