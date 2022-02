Perché è stata arrestata la moglie di Daniele Silvestri? Cosa è successo? La notizia emerge in rete oggi: a raccontare l’accaduto è Repubblica nell’edizione di Roma, specificando che la Lelli è stata arrestata proprio nella città capitolina.

L’accusa è quella di furto ai danni di Eataly, punto vendita dal quale Lisa Lelli ha prelevato alcuni prodotti di make-up e diverse bottiglie di vino senza passare in cassa, quindi senza pagare. Ha messo tutto in borsa e ha provato ad eludere la sorveglianza ma è stata intercettata e fermata all’uscita dal negozio.

Nel momento in cui è stata trattenuta dai vigilanti, ha reagito male. D’istinto ha provato a difendersi e a divincolarsi, pare si sia mostrata poco collaborativa al punto da essere stata arrestata.

Attrice apprezzata, nota anche per aver sposato il cantante Daniele Silvestri, Lisa Lelli non aveva alcun precedente. Ciò ha consentito alla Lelli di essere rilasciata, dopo la convalida dell’arresto. Ora potrebbe andare a processo, qualora Eataly decidesse di procedere. L’accaduto risale a mercoledì 23 febbraio.

Da parte di Silvestri non è giunto alcun commento e le poche informazioni disponibili in rete sono quelle riportate dai principali quotidiani nazionali. Il primo a comunicare l’accaduto è stato Repubblica Roma, nelle scorse ore. I diretti interessanti non hanno proferito parola su quanto successo né si sa se lo faranno nei prossimi giorni.

Gli ultimi aggiornamenti social di Daniele Silvestri risalgono al 14 febbraio: nessun post per la moglie ma per il suo primo amore, la musica. Ha condiviso alcuni scatti che lo vedevano impegnato nella musica dal vivo.