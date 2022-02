Lo stadio Diego Armando Maradona è pronto ad accogliere questa sera, giovedì 24 febbraio, alle ore 21.00 l’attesissimo match Napoli-Barcellona, valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. Dopo il pareggio al Camp Nou (punteggio finale 1-1), gli azzurri e i blaugrana si affrontano nel secondo round, che consentirà di accedere agli ottavi di finale del torneo. All’andata, sfida che si è disputata giovedì 17 febbraio in Catalogna, la compagine allenata da mister Luciano Spalletti è riuscita ad uscire indenne dalla trasferta in casa degli spagnoli, sbloccando il risultato con Zielinski, poi successivamente recuperati dai blaugrana con un rigore realizzato da Ferran Torres. Vediamo insieme quali sono le probabili formazioni e dove vedere la diretta del match di ritorno.

Il Napoli di capitan Insigne, che tornerà a disposizione della squadra dopo l’infortunio e che scenderà in campo questa sera dal 1’, per qualificarsi agli ottavi di finale di EL dovrà battere il Barcellona di mister Xavi e viceversa. Infatti, considerata la nuova regola dell’UEFA che annulla la valenza doppia delle reti segnate in trasferta, il pareggio in Spagna prevede che un ulteriore pari senza reti, oppure dal risultato di 2-2 in poi, le squadre proseguissero con i supplementari. La super sfida di questa sera si terrà al Maradona di Fuorigrotta con calcio d’inizio alle ore 21.00 e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su TV8 e su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno (201 satellite; 472 digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 satellite) e Sky Sport (252 satellite). Napoli-Barcellona si potrà vedere anche in diretta streaming su DAZN, scaricando l’app di DAZN su smart tv compatibili, smartphone o tablet, tramite i dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure ancora su console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), Playstation 4 e Playstation 5. Un’ulteriore soluzione streaming è tramite il sito di NOW, dove potrete acquistare uno dei pacchetti a disposizione, o collegandosi alla sezione streaming di TV8.it.

Quanto alle probabili formazioni di Napoli-Barcellona, ecco le possibili scelte secondo la ‘Gazzetta dello Sport’:

NAPOLI (4-2-3-1) con Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen.

BARCELLONA (4-3-3) con Ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba; F. de Jong, Busquets, Pedri; Traoré, Aubameyang, Ferran Torres.

Continua a leggere su optimagazine.com