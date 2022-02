Jennifer Lawrence mamma: l’attrice Premio Oscar e suo marito Cooke Maroney hanno dato il benvenuto al loro primo figlio. Secondo TMZ, la star avrebbe partorito in un ospedale di Los Angeles, ma non sono stati svelati ulteriori dettagli sul nome, il sesso e la data di nascita del bambino.

Ciò non stupisce, dato che Jennifer Lawrence è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata (l’attrice non ha neanche dei profili social). Lo scorso novembre, aveva spiegato a Vanity Fair la sua intenzione di mantenere privata la vita di suo figlio: “Se fossi a una cena e qualcuno dicesse ‘Oh, mio ​​Dio, stai aspettando un bambino’, non direi ‘Dio, non posso parlarne. Allontanati da me, psicopatico!’, ma ogni istinto nel mio corpo vuole proteggere la sua privacy per tutta la sua vita. Non voglio che nessuno si senta il benvenuto nella sua esistenza. E sento che questo inizia semplicemente con il non includerlo in questa parte del mio lavoro”.

Jennifer Lawrence e Cooke Maroney hanno iniziato a frequentarsi pubblicamente nel 2019. Durante il podcast NAKED di Catt Sadler, l’attrice ha raccontato il momento in cui si sono conosciuti – lei aveva deciso di prendersi una pausa dalla recitazione e viveva a New York. “Non ero in quel periodo della mia vita in cui volevo sposarmi. Eppure quanto l’ho incontrato sapevo di volerlo sposare. Volevamo sposarci. Volevamo impegnarci pienamente. È il mio migliore amico, quindi voglio legarlo legalmente a me per sempre. E fortunatamente esistono le scartoffie per una cosa del genere. Trovi la tua persona preferita sul pianeta e non vorresti mai andartene. Quindi ho voluto accettare quell’offerta”, aveva concluso con una risata.

Era una questione di mesi e avremmo visto Jennifer Lawrence mamma; durante la premiere del suo ultimo film, Don’t Look Up, la star de Il Lato Positivo si mostrava già con un bel pancione.