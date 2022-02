Due star hollywoodiane del calibro di Jared Leto e Anne Hathaway sono i nomi acchiappa-pubblico della nuova serie di AppleTv+, WeCrashed, di cui è appena stato diffuso il trailer ufficiale. Basato sul podcast di successo di Wondery WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork, l’attesissima miniserie debutterà in anteprima mondiale con i primi tre episodi il 18 marzo, per poi uscire settimanalmente con un episodio ogni venerdì.

È indubbiamente il carisma di Jared Leto e Anne Hathaway, oltre alla storia avvincente raccontata dal podcast, a costituire la grande attrattiva di questa serie ispirata ad eventi realmente accaduti: WeCrashed ripercorre l’ascesa di WeWork da azienda fornitrice di spazi di co-working a marchio globale del valore di 47 milioni di dollari, un successo raggiunto in meno di un decennio prima della repentina e monumentale caduta che ha visto precipitare il suo valore di mercato.

La serie con protagonisti Jared Leto e Anne Hathaway si propone di ricostruire non tanto i fatti già noti, ma il dietro le quinte di questa parabola, immaginando cosa possa essere accaduto alla coppia al centro di questa clamorosa avventura, concentrandosi sulla storia d’amore tra il fondatore della rivoluzionaria start-up Adam Neumann (Leto) e sua moglie nonché sua musa ispiratrice Rebekah Neumann (Hathaway). Nel cast figurano anche Kyle Marvin nei panni del co-fondatore di WeWork Miguel McKelvey, America Ferrera (Superstore) nei panni di Elishia Kennedy, OT Fagbenle (The Handmaid’s Tale) nei panni di Cameron Lautner, Robert Emmet Lunney (After Forever) nei panni di Richard, e Theo Stockman (Bonding) come Jacob.

Jared Leto e Anne Hathaway appaiono per la prima volta nei panni dei loro personaggi nel trailer rilasciato da AppleTv+: “Vieni con me e costruiamo insieme il futuro” dice Adam Neumann nella clip, che mostra una coppia pronta a conquistare il proprio spazio nel mondo, prima di finire travolta dal proprio successo. Il progetto è diretto da Lee Eisenberg (Good Boys) e Drew Crevello, che sono anche sceneggiatori, produttori esecutivi e showrunner. Tra i registi anche John Requa e Glenn Ficarra. Inoltre gli stessi Hathaway e Leto figurano come produttori esecutivi.

