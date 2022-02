Quest’oggi, giovedì 24 febbraio, il Samsung Galaxy Z Fold 3, noto smartphone tra i più sofisticati realizzati fino ad ora dal produttore coreano, è disponibile in una super offerta da non perdere su Amazon, proposto al prezzo di 1499,00 euro (invece di 1.849,00 euro di listino). Si tratta di uno sconto di ben 350,00 euro che vi permetterà di acquistare il device al costo più basso di sempre. Il device è venduto e spedito dall’e-commerce (la versione è quella da 256GB nelle tre colorazioni Black, Green e Silver). Inoltre, il prodotto si può comprare subito e pagare a rate con la modalità Cofidis al check-out e per il clienti Prime la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. A questo punto, vediamo insieme i principali dettagli tecnici del foldable di Samsung.

Offerta Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone... La confezione contiene anche il caricabatterie Wall Charger Super Fast...

Visualizzazione immersiva: il display Infinity Flex da 7,6 pollici si...

La principale caratteristica del Samsung Galaxy Z Fold3 è senza ombra di dubbio il display AMOLED pieghevole Infinity Flex da 7,6 pollici in vetro ultra sottile (con risoluzione massima di 2208 x 1768 pixel), che, una volta aperto, diventa quasi un tablet raggiungendo una diagonale di circa 8 pollici (la fotocamera scompare sotto il display, lasciando soltanto il contenuto visualizzato sullo schermo). La confezione contiene anche il caricabatterie Wall Charger Super Fast Charging 25W per la Ricarica Ultra-Rapida della batteria da 4400mAh, così da ricaricare lo smartphone in poco tempo. La capacità di immagazzinamento dati della memoria è di 256GB e il sistema operativo integrato è Android 11.

Il Samsung Galaxy Z Fold 3, oggi in super offerta su Amazon al prezzo di 1499,00 euro, è anche il primo smartphone pieghevole ad essere resistente all’acqua grazie al grado di protezione IPX8. La struttura del telefono sfoggia un telaio in alluminio Armor ultra resistente, ma leggero. Inoltre, il dispositivo è dotato di funzionalità multitasking: infatti, si può dividere lo schermo grande in ben tre app contemporaneamente e aprirne altre cinque tramite pop-up, salvare gruppi di app nel pannello Edge per aprirli in un secondo momento e godersi il multitasking istantaneo.

