Continua il successo del tour di Drusilla Foer nei teatri e nuovi appuntamenti si aggiungono alle tappe di Eleganzissima.

Lo spettacolo di Drusilla Foer è un recital in divenire, scritto e interpretato da Drusilla Foer. La notizia del giorno riguarda nuovi appuntamenti estivi che consentono a Drusilla di portare il suo spettacolo in tutta la penisola anche dopo la primavera.

Al momento la tournée infatti comprende appuntamenti fino ai primi giorni di aprile con oltre 50 repliche in tutta Italia già esaurite ovunque. In attesa dei 3 concerti-spettacolo “Friends&Orchestra” previsti nella prima metà di maggio a Roma (9), Milano (11) e Firenze, sold out in meno di 24 ore, Madame Foer annuncia oggi le prime 10 date di ELEGANZISSIMA ESTATE.

In programma alcuni dei teatri open air d’Italia. Il debutto è al Teatro Romano di Fiesole (FI), il 10 luglio. Segue l’Arena Cappuccini a Cesenatico (FC) il 14, il Belvedere di San Leucio (CE) il 19, il Teatro della Laguna di Orbetello (GR) il 24, la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica a Roma il 25, il Teatro Romano di Verona il 1° agosto, La Versiliana a Marina di Pietrasanta (LU) il 6, il Teatro dei Ruderi a Cirella-Diamante (CS) il 13, nell’ambito del Festival EXIT – deviazioni in arte e musica, all’Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (UD) il 27 e allo Sferisterio di Macerata il 29.

I biglietti per questi primi 10 appuntamenti sono in vendita dalle ore 12:00 di giovedì 24 febbraio su Ticketone.it (tutte le date tranne Verona), su Boxofficelive.it (per la sola data di Verona) e nei circuiti di prevendita autorizzati, segnalati sui siti dei singoli teatri.

La direzione artistica è di Franco Godi, presente anche sul palco per un cameo alla chitarra.

ELEGANZISSIMA ESTATE

DOM 10.07 FIESOLE (FI) TEATRO ROMANO

GIO 14.07 CESENATICO (FC) ARENA CAPPUCCINI

MAR 19.07 SAN LEUCIO (CE) BELVEDERE

DOM 24.07 ORBETELLO (GR) TEATRO DELLA LAGUNA

LUN 25.07 ROMA CAVEA Auditorium Parco della Musica

LUN 01.08 VERONA TEATRO ROMANO

SAB 06.08 MARINA DI PIETRASANTA (LU) LA VERSILIANA

SAB 13.08 CIRELLA-DIAMANTE (CS) TEATRO DEI RUDERI Festival EXIT

SAB 27.08 LIGNANO SABBIADORO (UD) ALPE ADRIA

LUN 29.08 MACERATA SFERISTERIO

Le prossime date di Eleganzissima:

24.02 Varese Teatro di Varese sold out

26/27.02 Modena Teatro Michelangelo sold out

28.02 Ravenna Teatro Alighieri sold out

02/03.03 Mestre (VE) Teatro Toniolo sold out

05/06.03 Montecatini (PT) Nuovo Teatro Verdi sold out

08.03 Bergamo Creberg sold out

10.03 Parma Auditorium Paganini sold out

13.03 Trento Auditorium Santa Chiara sold out

17/18/19.03 Napoli Teatro Bellini sold out

21.03 Salerno Teatro Comunale sold out

22.03 Caserta Teatro Verdi sold out

25.03 Catania Teatro Metropolitan sold out

26.03 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) Teatro Mandanici sold out

28.03 Palermo Teatro Golden sold out

30.03 Lecce Teatro Apollo sold out

31.03 Bitonto (BA) Cineteatro Coviello sold out

03.04 Como Teatro Sociale sold out

ELEGANZISSIMA “FRIENDS&ORCHESTRA”

Lun 09.05 ROMA Teatro Olimpico sold out

Mer 11.05 MILANO TAM Teatro Arcimboldi Milano sold out

Sab 14.05 FIRENZE Teatro Verdi sold out