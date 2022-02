L’arrivo del Samsung Galaxy A53 5G è quasi alle porte. Di recente un leaker aveva suggerito le specifiche principali del dispositivo insieme al resto dei lanci della serie Galaxy A, che avverranno nei prossimi due mesi. Adesso un elenco di Google Play Console ha confermato le specifiche trapelate. La fonte ha rivelato che lo smartphone in questione adotterà un processore octa-core, identificato dal codice Samsung S5e8825, che dovrebbe corrispondere al nuovissimo chipset Exynos 1200, caratterizzato da 2 core Cortex-A78 ad elevate prestazioni con clock a 2,4GHz e 6 core di efficienza Cortex-A55 con clock a 2,0GHz. La CPU verrà supportata dalla GPU ARM Mali G68 per la grafica.

La variante elencata dispone di 6GB di memoria RAM, ma la versione finale arriverà sul mercato ovviamente con più RAM e diverse opzioni di archiviazione. Il software sarà One UI 4 e si baserà sul sistema operativo Android 12 pronto all’uso. Le specifiche confermate dall’elenco sono principalmente queste, ma vi è anche un’immagine allegata che mostra la parte anteriore del dispositivo, dotata di una fotocamera frontale alloggiata all’interno di un minuscolo foro di perforazione allineato al centro.

Le specifiche trapelate in precedenza hanno rivelato che il Samsung Galaxy A53 5G sfoggerà un display AMOLED FHD con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz da 6,52 pollici e con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel. La configurazione del comparto fotografico posteriore, che lascerà posto ad una quad-camera, comprenderà una fotocamera principale da 64 + 12 + 5 + 5 MP e la batteria avrà una dimensione di 5000mAh, dotata di supporto per la ricarica rapida a 15W. Il colosso di Seul ancora non si è pronunciato in merito al lancio dei nuovi device medio-gamma, ma probabilmente il Samsung Galaxy A53 5G giungerà sul mercato insieme al Galaxy A33 5G nelle prossime settimane.

