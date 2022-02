Nei più grandi successi di Gigi D’Alessio c’è tutto il merito di un cantautore napoletano capace, negli anni, di aver sdoganato tutte le sfumature della canzone partenopea nei canoni del pop contemporaneo. Con la sua passione e il suo talento, Gigi D’Alessio dimostra di essere sempre attento alle nuove tendenze senza perdere mai il contatto con le proprie radici. Nella sua carriera ha duettato con artisti di ogni calibro, fino all’ultima fatica discografica Buongiorno (2020) nella quale si è affiancato ai nomi più importanti della scena rap italiana.

Non Dirgli Mai (2000)

Non Dirgli Mai, al decimo posto del Festival di Sanremo 2000, è la dedica straziante di un uomo verso la sua ex compagna, ora tra le braccia di un altro, alla quale raccomanda di non rivelare quanto sia stata intensa la loro storia d’amore.

Como Suena El Corazon (2000)

Como Suena El Corazon è un altro grande successo di Gigi D’Alessio, un pop latino che ancora oggi è tra i più richiesti durante i concerti, oltre ad essere presente nei numerosi tributi dei suoi colleghi.

Un Nuovo Bacio (2002)

Pochi la conoscono per il titolo, tutti la ricordano per le parole del ritornello: “Le domeniche d’agosto quanta neve che cadrà”. Il brano è un pop nel tipico stile di Gigi D’Alessio, fortemente influenzato dalla canzone napoletana.

Non Mollare Mai (2002)

Canzone motivazionale, Non Mollare Mai non può mancare tra i più grandi successi di Gigi D’Alessio grazie alla forza espressiva del ritornello e al taglio pop rock dell’arrangiamento.

Buongiorno (2020)

Tra i più grandi successi di Gigi D’Alessio, Buongiorno è la nuova versione del singolo contenuto in Portami Con Te (1999) e qui riproposto in collaborazione con Clementino, Vale Lambo, MV Killa, Franco Ricciardi e altri pezzi da 90 della scena rap.