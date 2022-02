Una foto su Instagram racconta i suoi ultimi giorni: Ghali lavora al nuovo album e lo fa da New York. Il cantante si trova infatti in America in questo momento e attraverso un post sui social ha aggiornato i fan sullo stato dei lavori in vista del rilascio del nuovo disco di inediti.

“Sono due settimane ormai che sono in America a finire il nuovo album”, le parole di Ghali. I primi dettagli sul nuovo progetto discografico che sta prendendo forma li fornisce personalmente ai tanti fan che attendono il suo ritorno.

“Dormo e mi sveglio ragionando sui brani. Sogno i concerti che faremo quando uscirà il disco e quando mi sveglio mi segno appunti e modifico la scaletta”, aggiunge raccontando la propria quotidianità americana fatta di musica, solo lei. Ghali lavora al nuovo album, ai singoli e ai brani che andranno a comporre la tracklist di un nuovo capitolo discografico tutto da ascoltare.

“Bevo un caffè, chiamo mia madre per sapere come sta e ogni volta realizzo che mi state facendo vivere tutto ciò che ho sempre sognato da bambino. I messaggi che mi mandate e l’energia che percepisco da parte vostra sono linfa vitale per me. DNA era un disco nato per essere portato in giro, per essere suonato e vissuto live e la pandemia purtroppo ha impedito tutto questo ma il vostro supporto non è mai mancato un giorno”, scrive.

Quando esce il nuovo album di Ghali

Non ci sono dettagli sulle date di uscita dei nuovi lavori di Ghali. Sicuramente il disco sarà anticipato da un singolo ma è tutto ancora in fase di lavoro al momento. Ciò che è certo è che all’interno troveremo tante sfaccettature di Ghali mai viste prima: sta vivendo un sogno e i messaggi dei fan sonno per lui linfa vitale.

“Sono successe tante cose, ho tanto da raccontarvi ma riesco a farlo bene solo con le canzoni e sul palco”, precisa. Dopo la pandemia, che ha portato via i concerti dal vivo, la speranza è anche quella di tornare al più presto sul palco. “Voglio fare riflettere e divertire contemporaneamente le persone come ho fatto fin ora ma questa volta con il miglior album che io abbia mai fatto. È ora di iniziare un nuovo capitolo, spero solo non mi fermino ai controlli”.