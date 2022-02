Gerry Scotti a Sanremo 2023? Il desiderio c’è ed emerge dalle parole del conduttore nel corso di un’intervista concessa al settimanale Chi in edicola questa settimana.

Mentre sul web si discute l’Amadeus quater, e le effettive possibilità che il presentatore Rai possa accettare l’incarico alla guida della prossima edizione della kermesse canora, si fa spazio il nome di Gerry Scotti. Non è di certo nuovo al mondo della musica, tanto da aver condotto agli esordi il Festivalbar, la tournée itinerante che portava nelle piazze d’Italia la migliore musica italiana ed internazionale del momento.

Gerry Scotti a Sanremo 2023? Per il presentatore, che ha poi accantonato i programmi musicali per darsi ai migliori quiz della televisione, potrebbe rappresentare un gradito ritorno al passato.

“A questo punto, per augurare a Amadeus di fare ancora Sanremo, dico di sì“, le parole di Gerry Scotti nel corso dell’intervista a Chi. “Ho scelto la strada della normalità, il mio record è quello di non sbandierare una presunta superiorità che altri, invece, fanno trapelare”, aggiunge Gerry Scotti che ipotizza anche il segreto di Amaedeus nelle sue tre edizioni consecutive della competizione musicale dedicata alla musica italiana.

“Forse, il segreto di Amadeus e del suo Sanremo è proprio la sua grande normalità, il non sentirsi superiore“, ha spigato Gerry Scotti. E il suo segreto potrebbe essere lo stesso.

Non solo Amadeus dunque. Sono diverse le ipotesi che si aprono sulla conduzione del prossimo Festival di Sanremo e non è da escludere completamente la possibilità che il presentatore sul palco e il direttore artistico possano essere personaggi differenti. Da parte della Rai, nessuna proposta è ancora giunta per Gerry Scotti. Qualora dovesse esserci effettivo interesse a collaborare, però, il conduttore non si tirerebbe di certo indietro.

E chissà, forse potremmo vedere al suo fianco, come co-conduttrice, Alessia Marcuzzi.