Ci siamo quasi, forse. L’aggiornamento EMUI 12 su Huawei Mate 20 non dovrebbe essere lontano, stando a quanto riportato da una fonte specializzata sull’argomento come Huawei Central. In particolar modo, lo stesso tipo di trattamento dovrebbe riguardare anche i Huawei P30. Si tratta di due serie del brand asiatico vendute moltissimo in tutto il mondo e per questo motivo in prima linea con l’adeguamento alla prossima interfaccia.

Ritornando a quanto riportato proprio dalla fonte Huawei Central, il mese di aprile dovrebbe essere quello individuato dall’azienda cinese per rilasciare globalmente EMUI 12 con tutte le sue novità, in prima battuta quelle di tipo grafico ma anche quelle funzionali relative al settaggio delle impostazioni, alla connettività, al risparmio energetico e molto altro ancora. Non si conosce una data esatta del via alla distribuzione ma, a questo punto, non c’è dubbio che questa si concretizzi ad inizio primavera.

Così come arriverà l’EMUI 12 su Huawei Mate 20 in primavera, sempre le fonti asiatiche confermano che lo stesso passaggio dovrebbe riguardare anche il compagno Huawei P30. Anche per quest’ultimo top di gamma si parla di lancio nel mese di aprile, ma pure in questo caso non c’è una data da appuntarsi in calendario. Probabilmente assisteremo a momenti diversi per il roll-out pure sulla base di mercati specifici.

L’esperienza EMUI 12 su Huawei Mate 20, sul Huawei P30 come su altri dispositivi del brand sostituisce Harmony OS al di fuori dei confini cinesi. Il sistema operativo proprietario resta appannaggio esclusivo degli utenti asiatici, almeno per il momento. A fine 2021 si era parlato di lancio globale nel corso del 2022 ma successivamente più voci hanno smentito questa time line. Ne sapremo di certo di più con il prosieguo dell’anno appena iniziato.

