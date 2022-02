Risulta disponibile da un paio di giorni a questa parte l’aggiornamento Intraweb 2022 e, come spesso avviene in questi casi, si segnalano alcuni malfunzionamenti stamane. Secondo parte del pubblico, infatti, il sistema non funziona e alcune operazioni non vanno a buon fine, a prescindere del fatto che siano state seguite o meno le istruzioni che abbiamo portato alla vostra attenzione nei giorni scorsi. Per tante persone, infatti, prepararsi al meglio al suddetto rilascio ha fatto tutta la differenza del mondo.

Dall’aggiornamento Intraweb 2022 al sistema che non funziona stamane

Andiamo per gradi, esaminando tutte le questioni. Per farvela breve, bisogna partire dal presupposto che risulti disponibile la versione IntraWeb 23.0.0.0, con la quale per gli utenti sarà possibile procedere con la compilazione dei modelli Intra riferiti al nuovo anno 2022. Tenete a mente che a strettissimo giro dovrete fare i conti con la prima scadenza, che come molti sanno è fissata entro domani 25 febbraio. Inutile dire che in questo particolare contesto si parli delle operazioni di gennaio.

Per coloro che hanno meno dimestichezza con l’aggiornamento Intraweb 2022, faccio presente che la versione attualmente installata, la più recente tra quelle disponibili, sia in grado di recepire le novità nei modelli con decorrenza 1° gennaio 2022 in materia di raccolta delle informazioni ai fini statistici. A questo, poi, si aggiunge la possibilità di recepire in modo corretto cessioni in regime “call-off stock“, fino ad arrivare alla compilazione del campo “Natura della transazione“.

Fatte tutte queste premesse sul tanto atteso aggiornamento Intraweb 2022, bisogna far presente che il sistema non funziona. O, quantomeno, che si riscontrino anomalie per parte del pubblico. Vedremo nelle prossime ore come evolverà la questione, in prossimità della prima scadenza. A voi come vanno le cose? Fateci sapere con un commento a seguire.