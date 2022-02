Per quanto all’uscita dell’iPhone 14 manchino davvero diversi mesi, del melafonino della prossima serie 2022 si comincia già a parlare moltissimo. In particolar modo quest’oggi giungono ottime notizie relative alla sua autonomia, grazie ad una nuova componente che sarà integrata proprio sullo smartphone.

Quale sarà il punto di forza dei prossimi iPhone 14? Secondo quanto riportato dal sito Economic Daily News, per i prossimi melafonini saranno impiegati nuovi chip 5G, veri risparmiatori di energia. Le unità saranno tutte prodotte dal partner TSMC utilizzando un nuovo processo a 6 nm. La nuova tecnologia si tradurrà in ridotte dimensioni della componente ma soprattutto in performance di risparmio energetico. I melafonini di prossimo lancio dunque, in ogni loro variante, potranno beneficiare del passo in avanti tecnologico compiuto e preservare preziosa autonomia in ogni momento della giornata.

Quali altri dettagli si conoscono per i prossimi iPhone 14? Oltre che alla già chiacchierata autonomia, altro punto di forza dovrebbe essere il supporto del Wi-Fi 6E, sempre grazie al nuovo chip 5G prodotto da TMSC. Ciò significa che i prossimi melafonini saranno pure velocissimi nelle operazioni e dunque doneranno un’esperienza utente davvero migliore, anche rispetto agli attuali iPhone 13.

Insomma, potenza e risparmio energetico sono le prime due parole chiave che possono essere associate agli iPhone 14. Il loro lancio avverrà, come da tradizione, il prossimo autunno. Della prossima serie dovrebbero essere confermati almeno tre modelli e dunque quello standard, Pro e Pro Max. Per quanto riguarda invece la variante Mini, questa potrebbe essere una volta e per tutte messe da parte. Siamo nel campo delle ipotesi e i prossimi mesi ci confermeranno o meno queste riflessioni. Per il momento, quanto raccolto risulta essere già abbastanza interessante e suggerire a più di qualcuno di non puntare ora su un iPhone 13 ma puntare sui prossimi top di gamma.

