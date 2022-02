Le Amazon Echo Buds sono arrivate in Italia alla fine di un periodo di pre-ordine durante il quale sono stati lanciati in sconto a partire da 79 euro. Adesso il costo è tornato ad essere quello di listino, ovvero 119 euro (con cover di ricarica con cavo) e 139 euro (con cover di ricarica wireless). C’è anche da dire, purtroppo, che i tempi di consegna si sono di molto allungati.

Le Amazon Echo Buds di colore bianco sono disponibili nel giro di 24 ore, mentre quelle di colore nero con custodia di ricarica con cavo arriveranno tra il 3 ed il 5 giugno (nel giro di un giorno lavorativo riceverete, invece, la versione black con custodia wireless). La situazione potrebbe peggiore (nel caso delle cuffie di colore bianco), come anche migliorare con il tempo. Le Amazon Echo Buds, ad ogni modo, costituiscono l’elemento che mancava all’ecosistema dei device basati su Alexa, soprattutto per chi vuol dialogare con l’assistente digitale in ogni momento. Il resto degli utenti potrebbero decidere di optare per altri prodotti, visto che la concorrenza nel segmento è spietata, e che non mancano le alternative, volendo anche più economiche (anche se non bisogna comunque andare troppo più indietro nel prezzo per poter ottenere un prodotto altrettanto valido dal punto di vista acustico e della resa energetica).

ARTICOLI CORRELATI

Chi ha provveduto a pre-ordinare le Amazon Echo Buds nei giorni scorsi le sta già ricevendo a casa propria, mentre gli altri dovranno aspettare, in attesa magari anche di offerte migliori. Non si mette in dubbio la bontà delle Amazon Echo Buds, ma probabilmente ad un prezzo inferiore avrebbero convinto di più: siete d’accordo anche voi con la nostra impressione? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

Continua a leggere su optimagazine.com