Che cos’è la vitiligine? Quali sono i sintomi della vitiligine e quali le cure? Sono domande che in queste ore stanno affollando il web e tutto per via di quello che è successo a Kasia Smutniak. L’attrice di Diavoli, e non solo, esasperata per via di quello che continua a leggere sul web e i social rispetto alla sua malattia, ha deciso di lasciarsi andare ad un lungo sfogo che non ha fatto altro che riportare sotto la lente una malattia silenziosa che spesso intimidisce chi ne soffre.

Naturalmente questo non è il caso di Kasia Smutniak e lei ci ha tenuto a precisarlo in un lungo post su Instagram e in alcuni passaggi scrivendo: “

“‘Trauma’, ‘come si è ridotta’, ‘irriconoscibile’, ‘ tragedia’, sono spesso le parole che vengono accostate, al mio aspetto fisico. Beh anche questo mi fa sorridere. Perché in realtà mi sento forte, amata e bella, dentro e fuori. Però vorrei andare oltre questa semplificazione. Penso a chi sta affrontando un percorso, pieno di dubbi, difficoltà e dolore, che legge un articolo del genere, magari la mattina facendo colazione e scopre qual è stata la vera tragedia nella vita di una certa Smutniak (Sputnik, Smushtac, Muniack.. fai tu) […] ps. Così ho scoperto sulla mia ‘pelle’, cosa sono i ‘clickbite’, la pseudoinformazione che fa leva sull’aspetto emozionale, distorcendo la realtà. Una realtà della quale si parla poco o niente. Ma forse dovremo cominciare”.

Ma cos’è la vitiligine e come riconoscerla?

Quello che possiamo subito chiarire sulla vitiligine è che non si tratta di una forma di cancro, non è un’infezione e non è pericolosa per la salute, è La vitiligine è un disturbo della pigmentazione la cui causa è da ricercare nella distruzione dei melanociti ovvero quelle cellule che sono a capo del pigmento della nostra pelle.

Ad oggi non è ancora stata individuata la causa e quindi non conosciamo ancora l’agente responsabile di tale ‘rottura’ ma sono molti gli studi che convergono sull’idea che la vitiligine sia più comune in soggetti affetti da malattie autoimmuni e, magari, essa stessa ne faccia parte. Al momento si tratta di un’ipotesi ancora non dimostrata.

La vitiligine può essere unilaterale, quando interessa solo un lato del corpo, o bilaterale. In genere si manifesta dopo i 40 anni con la comparsa di macchie bianche sulla pelle. Le zone più colpite frequentemente sono piedi, mani, braccia, labbra e viso. Oltre alle chiazze bianche sulla pelle, i soggetti affetti da vitiligine registrano l’incanutimento di capelli, sopracciglia, ciglia e barba prima del previsto.

In vista di ulteriori conferme, il medico potrebbe richiedere il prelevamento di un piccolo campione di pelle per una biopsia (in caso di vitiligine non ci saranno melanociti in quel campione) oppure richiedere esami relativi all’anemia perniciosa o all’ipertiroidismo.