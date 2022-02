Siamo ad un passo dall’uscita dell’aggiornamento iOS 15.4, stando alle informazioni venute a galla questo mercoledì. Dopo il punto della situazione condiviso coi nostri lettori nei giorni scorsi, infatti, bisogna prendere atto del rilascio della beta 4 riguardante il pacchetto software, a testimonianza del fatto che il lavoro degli sviluppatori stia andando avanti senza particolari intoppi. Dunque, proviamo ad esaminare più da vicino quanto trapelato nelle ultime ore, grazie a coloro che hanno avuto modo di testare l’upgrade.

Un altro passo verso l’uscita dell’aggiornamento iOS 15.4 con beta 4

Quali sono le informazioni trapelate oggi che a conti fatti ci avvicinano all’uscita dell’aggiornamento iOS 15.4, in relazione alla beta 4? L’upgrade appena rilasciato, come avrete intuito, non è ancora quello definitivo, ma ha il merito di introdurre le modifiche anti-stalking AirTag che Apple ha annunciato all’inizio di questo mese. La funzione fornisce una sorta di un avviso di configurazione che l’utilizzo di un AirTag o un altro elemento collegato a “Trova il mio iPhone”, per rintracciare qualcuno senza consenso, a conti fatti rappresenti in tutto e per tutto un crimine.

Sostanzialmente, Apple ha deciso di chiarire formalmente a coloro che userebbero AirTag e dispositivi compatibili con “Trova il mio iPhone” di società di terze parti, come i classici strumenti di stalking, che tale caso di utilizzo sia assolutamente illegale, al punto da avere potenzialmente anche ripercussioni penali. Apple all’inizio di questo mese ha dichiarato che l’avviso sarebbe stato aggiunto attraverso un successivo aggiornamento, che puntualmente è arrivato come avrete constatato.

Aggiungo che Apple aveva in precedenza dichiarato che avrebbe risolto un bug che stava causando confusione sul tracciamento indesiderato. A quanto pare, il problema in questione è stato archiviato attraverso il rilascio dell’aggiornamento iOS 15.4 con la nuova beta 4. Vi faremo sapere se dovessero venire a galla altre novità con il nuovo upgrade.