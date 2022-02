POCO è un brand indipendente nato da Xiaomi. ed è un’azienda molto giovane che si è affacciata nel mercato smartphone per lanciare dispositivi dotati di elevate prestazioni di gamma alta e media ad un prezzo molto competitivo. POCO, il prossimo 28 febbraio, nel corso del MWC 2022 di Barcellona, mostrerà tutte le novità in via ufficiale e potremmo aspettarci di vedere nuovi smartphone tra cui: il Poco M4 Pro (ossia una versione solo LTE) e il Poco X4 Pro 5G. Osservando meglio i dettagli delle caratteristiche del telefono, comparsi grazie ad alcuni render ad alta risoluzione, è possibile notare quanto il device si avvicini al Redmi Note 11 Pro 5G, ma con un design diverso sul retro e il suo specifico colore giallo. Ben tre sono le varianti di colorazioni previste: nera, blu e giallo.

Le immagini inedite sono trapelate dal noto leaker Evan Blass, conosciuto come ‘@evleaks’ ,grazie al suo account Twitter ufficiale. Ciò che spicca è il maestoso comparto fotografico, che riesce a ricoprire l’intera parte superiore dello smartphone, che presenta un triplo modulo, con una fotocamera principale da ben 108MP, uno snapper ultra-wide da 8MP insieme ad una macro cam da 2MP, più un flash LED. Per quanto riguarda le altre specifiche tecniche, il Poco X4 Pro 5G dovrebbe includere un chipset Qualcomm Snapdragon 695 e un display AMOLED da 6,67 pollici FHD+ (Gorilla Glass 5) con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. La batteria sfrutta una capacità di 5000mAh e la ricarica arriva fino a 67W completando un ciclo in soli 41 minuti.

Stando alle altre presunte caratteristiche, il Poco X4 Pro 5G dovrebbe adottare una memoria RAM di 6 o 8 GB e 256 GB di storage interno (con possibili ulteriori tagli); connettività 5G, W-iFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, IR, GPS e jack per le cuffie da 3,5mm. Il telefono sarà dotato di resistenza all’acqua IP53, di un sensore di impronte posto lateralmente, del supporto dual SIM ibrido e di 2 casse audio. Il sistema operativo sarà il MIUI 13 basato su Android 11 con launcher proprietario Poco. Insomma, per ricevere ulteriori informazioni in merito e avere dettagli ufficiali sui nuovi device, non ci resta che attendere il MWC 2022 di Barcellona il prossimo 28 febbraio.

