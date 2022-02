Tommaso Paradiso nei teatri: vengono riconvertiti tutti concerti in programma per il 2022 nei palasport della penisola. Lo annuncia lo stesso cantante, oggi sui social. Si dice dispiaciuto per quanto sta accadendo ma, a causa di assenza di informazioni relative alla fattibilità degli spettacoli, è costretto trovare una soluzione alternativa per gli appuntamenti della tournée.

“Care amiche, cari amici, Vi scrivo in modo chiaro e semplice, sicuramente sentito”, scrive Tommaso Paradiso ai fan che lo seguono su Instagram. Spiega che il Governo non si è ancora pronunciato in merito alla fattibilità dei concerti nei palasport. Per questo motivo, il tour in programma per la primavera si terrà mai in location differenti.

“Il nostro Governo ancora non si pronuncia in merito alla fattibilità dei concerti nei palazzi dello Sport, in altre parole i live programmati per questa primavera a oggi non si possono ancora fare”, le sue parole. Lo stesso cantante spiega che le alternative a sua disposizione erano due: rimandare il tour interamente, forse al prossimo anno, oppure riprogrammarlo nei teatri.

L’ipotesi della riprogrammazione al prossimo anno non è mai stata presa in considerazione da Paradiso. Tommaso Paradiso si esibirà quindi nei teatri e ai fan è chiesto di riconvertire il biglietto acquistato.

“Quando forse ci diranno qualcosa sarà per noi troppo tardi mettere in moto questa gigantesca macchina. Ora le soluzioni che avevamo davanti erano due: o rimandare ancora tutto (stoc*zzo) o riconvertire tutto nei teatri dove l’agibilità della capienza è garantita al 100%. È chiaro che si moltiplicheranno le date essendo i teatri luoghi più piccoli rispetto ai Palazzetti. Abbiamo voglia di suonare e non possiamo più aspettare“, spiega il cantante.

Tommaso Paradiso nei teatri

I biglietti già acquistati andranno riconvertiti su Clappit a partire dalle 14.00 di domani, giovedì 24 febbraio. I biglietti già acquistati restano validi per assistere ai nuovi appuntamenti.