The Wilds 2 arriva su Prime Video a due anni dalla prima stagione: subito rinnovata dallo streamer a pochi giorni dal lancio, la seconda parte della serie drammatica su un gruppo di ragazze sopravvissute ad un incidente aereo si è fatta attendere parecchio, ma ora ha finalmente una data d’uscita.

Amazon ha annunciato The Wilds 2 lanciando quattro foto promozionali del nuovo lotto di episodi, che saranno disponibili sul catalogo di Prime Video dal prossimo 6 maggio.

Le prime still di The Wilds 2 mostrano le adolescenti protagoniste della prima stagione, Dot (Shannon Berry), Fatin (Sophia Ali), Leah (Sarah Pidgeon), Martha (Jenna Clause), Nora (Helena Howard), Rachel (Reign Edwards), Shelby (Mia Healey) e Toni (Erana James), coinvolte nel progetto “Dawn of Eve”. A loro si aggiunge un nuovo gruppo di personaggi che fanno parte de “Il crepuscolo di Adamo”, come anticipato già nel finale della prima stagione, un esperimento di cui si occupa anche Gretchen Klein, interpretata dall’attrice Rachel Griffiths.

The Wilds 2, come anticipato dalla sinossi dei 6 nuovi episodi, seguirà la storia delle protagoniste durante il loro soggiorno sull’isola deserta, dove non sono finite per caso. Alla trama della prima stagione, si aggiunge ora quella che riguarda i ragazzi che stanno affrontando un’esperienza simile. la nuova storyline si basa sugli ingressi nel cast di numerosi volti nuovi: Tanner Ray Rook interpreterà Bo Leonard, Aidan Laprete sarà Henry Tanaka, Miles Gutierrez-Riley sarà nel ruolo di Ivan Taylor, Nicholas Coombe impersonerà il personaggio di Josh Herbert, Charles Alexander sarà nei panni di Kirin O’Conner, Zack Calderón in quelli di Rafael Garcia, mentre Alex Fitzalan e Reed Shannon saranno rispettivamente Seth Novak e Scotty Simms.

Un grosso ampliamento del cast per The Wilds 2, quindi, che si prepara ad una stagione più ampia in termini di trame e sviluppo dei personaggi. Nonostante i tanti nuovi innesti, però, il gruppo di ragazze al centro della storia continuerà ad essere protagonista della serie, come annunciato dalla showrunner Amy Harris. Ecco l’annuncio dell’uscita, prevista il 6 maggio prossimo.

THIS IS NOT A DRILL. SEASON TWO OF @THEWILDSONPRIME IS COMING. 🚨pic.twitter.com/BHA9F3a3iC — Prime Video (@PrimeVideo) February 22, 2022

