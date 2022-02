Momenti eroici è il titolo dell’episodio che chiuderà la lunga corsa di The Resident 4 su Rai2. La rete ha deciso di tirare il freno a mano con il medical drama Fox e dai due episodi a settimana ha deciso di scalare ad uno, almeno fino ad oggi. L’episodio di questa sera sarà quello di saluto ai fan, almeno per il momento, visto che sia The Resident 4 che The Good Doctor 5 lasceranno il prime time per tornare in panchina, fino a quando? Al momento sembra che i due medical americani possano tornare in tv non prima del prossimo autunno ma quando si parla della programmazione Rai, niente è come sembra.

Quello che c’è di buono è che l’episodio di questa sera di The Resident 4 ci porterà a conoscere meglio il passato di Conrad. Chi segue la serie sa bene che il nostro dottore è un veterano e che in passato proprio lo stress post traumatico lo ha portato ad avere problemi anche con Nic. Da allora sono passati anni, i due stanno insieme, aspettano il loro bambino, ma qualcuno sta per bussare alla loro porta, porterà a galli vecchi mostri?

In questo episodio dal titolo “Hero Moment”, Conrad riceverà una chiamata che gli farà rivivere vecchie emozioni 🤐📺🏥



📍 #TheResident: questa sera alle 22.10 su #Rai2 e in diretta streaming su #RaiPlay 📲 pic.twitter.com/KF7vBgLsJ6 — Rai2 (@RaiDue) February 23, 2022

Nell’ultimo episodio di The Resident 4, almeno per ora, il telefono di Conrad squilla, è il suo ex comandante dell’esercito che gli chiede se fa ancora ricerca e soccorso perché è bloccato e ferito, lui si prepara a parte. Conrad è nella foresta; trova il suo ex comandante che ha un profondo squarcio nel fianco e con un’emorragia interna in corso. Conrad chiama Nic e dice di averlo trovato e che lo porteranno in aereo al Chastain pregandola di avvisare Austin.

Inizia da qui il movimentato episodio di The Resident 4 in cui Bell incontra al bar dell’ospedale Greg, il marito del figliastro Jake, non senza scontri visto che quest’ultimo lo invita a stare lontano da loro tanto da spingerlo a pensare che l’unica soluzione possa essere lasciare l’ospedale. Cain, invece, si sta riprendendo, respira senza ausilio del ventilatore ed è tornato ad alzarsi dal letto mentre Nina è ancora in crisi, come si evolverà la situazione adesso?