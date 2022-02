The Blacklist 10 ci sarà. A sciogliere ogni indugio è il protagonista della serie stessa, James Spader, che ha rivelato la notizia del rinnovo durante la sua apparizione al Tonight Show di Jimmy Fallon, nella serata di martedì.

The Blacklist va attualmente in onda con la nona stagione negli Stati Uniti – in Italia siamo fermi all’ottava. Il nuovo ciclo di episodi presenta molti cambiamenti, dopo il doppio scossone che ha colpito la serie poliziesca lo scorso anno. Sia il creatore Jon Bokenkamp che l’attrice protagonista Megan Boone hanno lasciato lo show dopo l’ottava stagione. Di conseguenza, il personaggio della Boone è uscito di scena.

Nonostante due addii pesantissimi, i fan hanno continuato con entusiasmo a seguire le vicende del criminale Raymond “Red” Reddington, e la conferma è stata data dalla volontà del network NBC di confermare The Blacklist 10, come annunciato da James Spader:

“Siamo stati giusto rinnovati questo pomeriggio. Avremo una decima stagione.”

Con l’uscita di Megan Boone, gli unici membri del cast originale rimasti sono James Spader, Harry Lennix e Diego Klattenhoff. Al loro fianco troviamo anche Amir Arison, Hisham Tawfiq, e Laura Sohn. La stagione in corso riprende due anni dopo l’uscita di scena della profiler dell’FBI Elizabeth Keen, con il resto dei personaggi che si trovano di fronte a un bivio per quanto riguarda il loro futuro all’interno della Task Force dell’FBI. In tutto ciò, Red, ancora in lutto per l’agente Keen, è scomparso e nessuno sa dove si trovi. “A unirli c’è ancora uno scopo comune”, si legge nella sinossi ufficiale della nona stagione, “trovare tutti i criminali pericolosi sulla lista nera. Nel farlo, dovranno scovare avversari letali, cospirazioni inimmaginabili e tradimenti sorprendenti che minacceranno le alleanze e stimoleranno la vendetta per il passato, guidati dal criminale più subdolo di tutti: Raymond Reddington.”

