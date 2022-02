Il primo crossover tra NCIS 19 e NCIS: Hawai’i è ormai alle porte, almeno nella programmazione americana delle due serie del franchise: CBS ha svelato la trama dell’episodio che per la prima volta vedrà interagire in presenza due agenti dell’NCIS di Washington con il team del capitano Jane Tennant della divisione hawaiana.

Il crossover tra NCIS 19 e NCIS: Hawai’i arriva a metà stagione: il nuovo spin-off non ha avuto il classico back-door pilot, cioè un episodio inserito nella trama della serie madre per introdurre i personaggi del nuovo format. Il primo incrocio tra le due serie sarà un episodio ambientato alle Hawai’i, con protagonisti gli agenti Torres e Knight in trasferta per aiutare i colleghi a risolvere un vecchio caso su cui sono spuntati nuovi elementi. La sensazione è che possa trattarsi di qualche indagine che coinvolge vecchie conoscenze del team, o magari addirittura ex agenti, anche se finora non sono state annunciate delle guest star.

Ecco la trama del crossover tra NCIS 19 e NCIS: Hawai’i, in onda su CBS il prossimo 28 marzo.

Gli agenti dell’NCIS Nick Torres (Wilmer Valderrama) e Jessica Knight (Katrina Law) si recano alle Hawaii per unire le forze con NCIS: HAWAI’I, quando Jane Tennant (Vanessa Lachey) dice loro che c’è una pista su un testimone con prove cruciali di un vecchio caso su cui ha lavorato l’NCIS.

In Italia il crossover tra NCIS 19 e NCIS: Hawai’i andrà in onda certamente nella seconda parte di stagione: non c’è speranza di vederlo entro l’estate, piuttosto bisognerà aspettare il palinsesto autunnale, quando le due serie torneranno con gli ultimi episodi. Attualmente NCIS 19 e NCIS: Hawai’i sono in onda in prima visione ogni venerdì, in prima serata su Rai2, con un episodio a testa a partire dalle 21.10.

