I Samsung Galaxy S22 non presentano lo slot per espandere la memoria tramite microSD, una grave pecca per molti utenti. Come riportato da ‘realmicentral.com‘, il colosso di Seul ha cercato, in qualche modo, di rimediare, promuovendo la realizzazione di alcune memorie esterne, che, tramite il connettore USB-C, possono facilmente essere collegate anche ai dispositivi.

Le chiavette arrivano nei tagli di memoria da 64GB (MUF-64DA), 128GB (MUF-18DA) e 256GB (MUF-256DA). Parliamo di NAND Flash proprietarie, con connettività USB 3.2 Gen1 (retrocompatibili con lo standard USB 2.0). L’OEM asiatico ha parlato di una velocità di scrittura sequenziale fino a 400MB/s, pertanto in grado di trasferire centinaia di foto o video in 4K/8K in pochi secondi. Le memorie sono anche molto compatte, dal peso di appena 3.4 gr. e con dimensioni di 33.7×15.9×6.4 mm. Precisiamo anche che le periferiche sono impermeabili, resistono agli urti, a temperature di un certo tipo, ai campi magnetici ed ai raggi-X, così da tenere perfettamente al sicuro i dati salvati. Il colosso di Seul, oltretutto, copre tali dispositivi con una garanzia di cinque anni.

L’azienda asiatica non ha ancora fatto sapere quanto costeranno, anche se è facile pensare possano essere messi in vendita quanto prima, proprio per dare manforte ai Samsung Galaxy S22, purtroppo sprovvisti, per questioni di politica interna, degli slot microSD per espandere la memoria interna. Le pendrive USB-C esistono da tempo, non è certo una scoperta, ma, date le capacità di queste in particolare, sarà interessante capire a che prezzo saranno vendute ed in quali mercati di destinazione (anche per un confronto con soluzioni simili, che, lo ripetiamo, esistono già nel mercato da tempo). A voi una pendrive del genere potrebbe interessare? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il che vedete box qui sotto.

