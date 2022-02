Sul sito del Ministero dell’Istruzione è stato appena pubblicato il calendario delle prove relative al concorso ordinario scuola secondaria, previste dal 14 marzo al 13 aprile. Come riportato da ‘orizzontescuola.it‘, non sono ancora state incluse tutte le classi di concorso ed il resto dei successivi calendario verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Le prove scritte del concorso ordinario scuola secondaria avranno luogo nel territorio regionale per cui il candidato ha fatto richiesta di partecipazione, nelle sedi scelte dagli Uffici Scolastici Regionali competenti. Gli USR daranno comunicazione delle sedi d’esame entro 15 giorni prima della data di svolgimento delle stesse, tramite avviso su albi e siti Internet (che avrà, a tutti gli effetti, valore di notifica). I candidati che non hanno ricevuto avviso di esclusione dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta, con documento di identità, codice fiscale, ricevuta di pagamento del contributo di segreteria e di quanto previsto dal protocollo di sicurezza.

Per quanto riguarda il concorso ordinario scuola secondaria, si fa presente ai candidati che le attività di identificazione avranno luogo alle ore 8.00 per la mattina (con turno dalle 9 alle 10.40) ed alle ore 13.30 per il pomeriggio (con turno dalle 14.30 alle 16.10). La procedura consiste nella somministrazione di una sola prova scritta con diverse domande a risposta multipla, che dovranno accertare l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze circa la disciplina della classe di concorso o tipo di posto per cui si partecipa (oltre che sull’informatica e sulla lingua inglese). La prova avrà una valutazione massima di 100 punti e sarà da considerarsi superata al conseguimento minimo di 70 punti. Per scaricare il calendario delle prove relative al concorso ordinario scuola secondaria potete cliccare su questa pagina, che vi darà l’accesso diretto al PDF diramato dal Ministero dell’Istruzione, con tutte le informazioni relative emerse fino a questo istante.

