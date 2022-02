La domanda del giorno è, almeno per i patiti di musica in streaming: arriverà presto Spotify Car Thing in Italia? Il quesito è d’obbligo dopo che negli USA è stata avviata la commercializzazione del dispositivo, dopo una lunga prima fase di vendite di nicchia. Chiunque ora risiede proprio negli Stati Uniti potrà beneficiare del prodotto e la cosa sembrerebbe volgere a favore anche della distribuzione nel resto del mondo.

Cos’è Spotify Car Thing?

Il dispositivo è visibile nell’immagine di apertura articolo. All’apparenza, siamo di fronte ad un mini-tablet da 5 pollici circa ma con la presenza di un grande pulsante circolare e 4 altri comandi fisici sulla cornice laterale superiore. Il dispositivo è stato pensato per essere collocato nelle macchine non certo di recente lancio (senza display smart) per consentire la gestione di contenuti proprio sulla piattaforma di streaming musicale Spotify.

Fisicamente Spotify Car Thing si aggancia alle bocchette dell’aria di una qualsiasi automobile e dialoga con l’app dello smartphone per consentire la riproduzione di brani e playlist. Il device consente dunque di avere il controllo della musica che si vuole ascoltare, non distraendosi con la visione dello schermo del telefono ma avendo a portata di mano i comandi.

Quando arriverà in Italia?

Il lancio in grande stile statunitense lascia presagire che il dispositivo sarà venduto presto anche altrove. D’altronde proprio l’Italia è uno dei paesi in cui proprio il servizio musicale spopola: proprio per questo motivo non c’è alcun dubbio sull’arrivo della stessa tecnologia dalle nostre parti, prendendo pure in considerazione un altro elemento. Il parco macchine nostrano include molte autovetture non di ultima generazione e dunque non dotate di schermi per gestire musica e tracce. La clientela del nostro paese potrebbe essere dunque fin troppo interessante per essere lasciata a secco. L’ipotesi dunque è che la commercializzazione prenda il via all’interno di questo 2022.

