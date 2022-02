Il Realme GT Neo 3 prende forma grazie alle indiscrezioni di OnLeaks, che ha inoltrato un render ad elevata risoluzione a ‘zollege.in‘. Il comparto fotografico è quello che di più cambia, con l’apporto di un sensore grandangolare da 50MP con OIS, probabilmente assistito da un ultra-grandangolare da 8MP e da un sensore macro da 2MP. La fotocamera frontale, invece, dovrebbe includere un sensore singolo da 16MP.

Il Realme GT Neo 3 monterà uno schermo Super AMOLED da 6.62 pollici con lettore di impronte digitali integrato, e sarà spinto dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm (parliamo di un SoC di ormai passata generazione, ma che comunque offre ancora tante garanzie) con 8GB di RAM e 256GB di storage interno. Tra le connettività supportate ed i sensori integrati non mancheranno il Wi-Fi, il Bluetooth 5.2, il 5G, il jack per il cuffie da 3.5mm, il giroscopio, l’accelerometro, la bussola ed il sensore di prossimità. La batteria avrà una capacità da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida di una certa potenza (non ancora resa nota). Le dimensioni generali ammonteranno a 158,5 x 73,3 x 8,4mm. Il Realme GT Neo 3 dovrebbe arrivare per la fine del mese di luglio ad un prezzo di circa 300 euro al cambio attuale (l’importo si riferisce al mercato indiano, e non ancora a quello europeo, dove comunque il device sarà probabilmente reso comunque disponibile ad un certo punto).

ARTICOLI CORRELATI

Un bel telefono senza ombra di dubbio, sebbene valga l’invito di prendere le indiscrezioni sopra riportate con le pinze, dal momento che spesso non sono mancate contraddizioni in merito al Realme GT Neo 3 (meglio premetterle certe cose, onde evitare di creare confusione in seguito). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da volerci fare sappiate che il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione.

Continua a leggere su optimagazine.com