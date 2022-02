Peaky Blinders 6 è un grande e commovente tributo a Helen McCrory, compianta attrice britannica morta ad aprile del 2021 a causa di un cancro. Le riprese dell’ultima stagione sono state ostacolate non solo dal lutto per la perdita di una delle colonne portanti dello show BBC, ma anche dalla pandemia.

Nonostante ciò, Peaky Blinders 6 si prepara a salutare i fan dal 27 febbraio (su Netflix arriverà in un secondo momento). Parlando con Variety delle difficoltà riscontrate durante le riprese del capitolo conclusivo, Cillian Murphy ha affermato che il cast e la troupe hanno lavorato davvero “sodo” per rendere la stagione “speciale”, un vero regalo per i fan.

L’attore irlandese, che interpreta Tommy Shelby, il boss di una gang criminale a gestione familiare di Birmingham, che Peaky Blinders 6 sarà senza dubbio un omaggio a Helen McCrory. Un tributo già visibile nel primo episodio, ha assicurato.

“La sua presenza e la presenza del suo personaggio sono ancora molto sentite nella serie, ed è ancora parte integrante del viaggio di Tommy nell’intera stagione. Sarà diverso senza di lei. Semplicemente non sarà lo stesso. Ho parlato di quanto fosse fenomenale come attrice e come persona ed è un’enorme perdita per l’intera comunità di attori e non solo per il nostro show. I miei pensieri sono sempre con Damian (Lewis, marito della McCrory, ndr) e i suoi figli. Spero solo che la serie sia all’altezza della sua memoria e del nostro ricordo di lei”.

Helen McCrory è nota al pubblico per aver interpretato la matriarca della famiglia Shelby, zia Polly Gray in Peaky Blinders, ma non solo. Prima di allora si era fatta conoscere per il ruolo di Narcissa Malfoy (la madre di Draco) nei film di Harry Potter; ha poi lavorato nella serie Penny Dreadful, nella miniserie MotherFatherSon e in Quiz.

